https://ria.ru/20220719/diversanty-1803382714.html
В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы
В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы - РИА Новости, 19.07.2022
В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы
Практически все украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Херсонской области уничтожены, а их пособники отправлены в тюрьмы, сообщил замглавы РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:16
2022-07-19T10:16
2022-07-19T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Практически все украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Херсонской области уничтожены, а их пособники отправлены в тюрьмы, сообщил замглавы новой администрации региона Кирилл Стремоусов."Практически все ДРГ уничтожены. Все пособники находятся в тюрьмах. И самое главное, мы разберемся с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона и посягать на мирную жизнь", — сказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Стремоусов призвал население не верить заявлениям украинской пропаганды о контрнаступлении на Херсон."Никаких "освобождений" не будет", — заявил он.В ходе военной операции российские ВС взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220719/kherson-1803361516.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , херсон, кирилл стремоусов
10:16 19.07.2022 (обновлено: 11:46 19.07.2022)
В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов заявил о ликвидации почти всех диверсионных групп