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В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/diversanty-1803382714.html
В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы
В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы - РИА Новости, 19.07.2022
В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы
Практически все украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Херсонской области уничтожены, а их пособники отправлены в тюрьмы, сообщил замглавы РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:16
2022-07-19T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Практически все украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Херсонской области уничтожены, а их пособники отправлены в тюрьмы, сообщил замглавы новой администрации региона Кирилл Стремоусов."Практически все ДРГ уничтожены. Все пособники находятся в тюрьмах. И самое главное, мы разберемся с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона и посягать на мирную жизнь", — сказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Стремоусов призвал население не верить заявлениям украинской пропаганды о контрнаступлении на Херсон."Никаких "освобождений" не будет", — заявил он.В ходе военной операции российские ВС взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220719/kherson-1803361516.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсонская область , херсон, кирилл стремоусов
10:16 19.07.2022 (обновлено: 11:46 19.07.2022)
 
В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов заявил о ликвидации почти всех диверсионных групп

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения инженерно-саперной бригады ВС России
Военнослужащий подразделения инженерно-саперной бригады ВС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения инженерно-саперной бригады ВС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Практически все украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Херсонской области уничтожены, а их пособники отправлены в тюрьмы, сообщил замглавы новой администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Практически все ДРГ уничтожены. Все пособники находятся в тюрьмах. И самое главное, мы разберемся с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона и посягать на мирную жизнь", — сказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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07:04Специальная военная операция на Украине
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Стремоусов призвал население не верить заявлениям украинской пропаганды о контрнаступлении на Херсон.
"Никаких "освобождений" не будет", — заявил он.
В ходе военной операции российские ВС взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонКирилл Стремоусов
 
 
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