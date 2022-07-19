https://ria.ru/20220719/diversanty-1803382714.html

В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы

В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы - РИА Новости, 19.07.2022

В Херсонской области ликвидировали почти все диверсионные группы

Практически все украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Херсонской области уничтожены, а их пособники отправлены в тюрьмы, сообщил замглавы РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:16

2022-07-19T10:16

2022-07-19T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

херсон

кирилл стремоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801725639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_888c67189547ec1ae4008477a5134fa0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Практически все украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Херсонской области уничтожены, а их пособники отправлены в тюрьмы, сообщил замглавы новой администрации региона Кирилл Стремоусов."Практически все ДРГ уничтожены. Все пособники находятся в тюрьмах. И самое главное, мы разберемся с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона и посягать на мирную жизнь", — сказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Стремоусов призвал население не верить заявлениям украинской пропаганды о контрнаступлении на Херсон."Никаких "освобождений" не будет", — заявил он.В ходе военной операции российские ВС взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220719/kherson-1803361516.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , херсон, кирилл стремоусов