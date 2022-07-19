19:18 19.07.2022 (обновлено: 19:35 19.07.2022)
На Украине не востребована венская дипломатия, заявил посол России
Любинский: венская дипломатия не востребована в урегулировании ситуации на Украине
© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Традиции венской дипломатии не востребованы для урегулирования ситуации на Украине, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Вопрос звучит по-другому: что и как Австрия хотела бы привнести? И в данный момент у меня нет ни четкого понимания этого, ни каких-то особых ожиданий. Венская дипломатия имеет богатые традиции, но, к сожалению, они сейчас не востребованы", - сказал посол в интервью австрийскому онлайн-изданию Exxpress на вопрос, что австрийское правительство может привнести для прекращения военных действий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.