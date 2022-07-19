https://ria.ru/20220719/diplomatiya-1803547944.html

На Украине не востребована венская дипломатия, заявил посол России

На Украине не востребована венская дипломатия, заявил посол России - РИА Новости, 19.07.2022

На Украине не востребована венская дипломатия, заявил посол России

Традиции венской дипломатии не востребованы для урегулирования ситуации на Украине, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:18

2022-07-19T19:18

2022-07-19T19:35

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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Традиции венской дипломатии не востребованы для урегулирования ситуации на Украине, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Ранее власти Австрии неоднократно предлагали Вену в качестве площадки для переговоров по урегулированию ситуации на Украине."Вопрос звучит по-другому: что и как Австрия хотела бы привнести? И в данный момент у меня нет ни четкого понимания этого, ни каких-то особых ожиданий. Венская дипломатия имеет богатые традиции, но, к сожалению, они сейчас не востребованы", - сказал посол в интервью австрийскому онлайн-изданию Exxpress на вопрос, что австрийское правительство может привнести для прекращения военных действий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803544913.html

https://ria.ru/20220712/inflyatsiya-1801837198.html

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в мире, украина, россия, австрия, вена, дмитрий любинский