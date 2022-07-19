Рейтинг@Mail.ru
На Украине не востребована венская дипломатия, заявил посол России - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/diplomatiya-1803547944.html
На Украине не востребована венская дипломатия, заявил посол России
На Украине не востребована венская дипломатия, заявил посол России - РИА Новости, 19.07.2022
На Украине не востребована венская дипломатия, заявил посол России
Традиции венской дипломатии не востребованы для урегулирования ситуации на Украине, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:18
2022-07-19T19:35
в мире
украина
россия
австрия
вена
дмитрий любинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/58/1555145809_213:885:2048:1917_1920x0_80_0_0_9cadb49dc991675f34c9095677e00e59.jpg
ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Традиции венской дипломатии не востребованы для урегулирования ситуации на Украине, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Ранее власти Австрии неоднократно предлагали Вену в качестве площадки для переговоров по урегулированию ситуации на Украине."Вопрос звучит по-другому: что и как Австрия хотела бы привнести? И в данный момент у меня нет ни четкого понимания этого, ни каких-то особых ожиданий. Венская дипломатия имеет богатые традиции, но, к сожалению, они сейчас не востребованы", - сказал посол в интервью австрийскому онлайн-изданию Exxpress на вопрос, что австрийское правительство может привнести для прекращения военных действий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803544913.html
https://ria.ru/20220712/inflyatsiya-1801837198.html
украина
россия
австрия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/58/1555145809_269:804:2048:2138_1920x0_80_0_0_0a4c98551f8c447c7e9a16e5b95b6cce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, австрия, вена, дмитрий любинский
19:18 19.07.2022 (обновлено: 19:35 19.07.2022)
 
На Украине не востребована венская дипломатия, заявил посол России

Любинский: венская дипломатия не востребована в урегулировании ситуации на Украине

© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Традиции венской дипломатии не востребованы для урегулирования ситуации на Украине, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Ранее власти Австрии неоднократно предлагали Вену в качестве площадки для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19:05Специальная военная операция на Украине
Посол в Вене назвал роль ЕС в конфликте на Украине деструктивной
"Вопрос звучит по-другому: что и как Австрия хотела бы привнести? И в данный момент у меня нет ни четкого понимания этого, ни каких-то особых ожиданий. Венская дипломатия имеет богатые традиции, но, к сожалению, они сейчас не востребованы", - сказал посол в интервью австрийскому онлайн-изданию Exxpress на вопрос, что австрийское правительство может привнести для прекращения военных действий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 00:01
Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции
 
В миреУкраинаРоссияАвстрияВенаДмитрий Любинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала