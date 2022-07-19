Омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе проект по адаптации детей
Омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе проект для детей, переживших военные действия
© Михаил ВоскресенскийЖители Дебальцево, потерявшие свое жилье в результате обстрелов города, живут в бомбоубежище.
© Михаил Воскресенский
Жители Дебальцево, потерявшие свое жилье в результате обстрелов города, живут в бомбоубежище.. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова запустила на Донбассе проект, направленный на социальную и психологическую адаптацию подростков, переживших военные действия, говорится на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в ходе поездки в Донецкую народную республику встретилась со старшеклассниками в Мариуполе и дала старт новому направлению работы в рамках гуманитарной акции "Детям - в руки" - социально-психологической реабилитации подростков из зон военных конфликтов", - говорится в сообщении.
Первую площадку проекта уже открыли - она работает для 52 старшеклассников. Львова-Белова провела встречу с детьми, которая длилась несколько часов. В программе - беседы о настоящем и будущем, командообразующие игры, тренинги на восприятие будущего и творческая часть.
В рамках проекта планируют провести лагерную смену для 200 детей в Краснодарском крае. Там будут занятия, развивающие навыки общения, раскрытие личностного потенциала, помощь в самоопределении и выстраивании жизненного пути в новых реалиях. Также планируется открыть два центра для работы с подростками, пережившими военные действия - в Донецке и в Макеевке.