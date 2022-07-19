https://ria.ru/20220719/deti-1803414345.html

Омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе проект по адаптации детей

Омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе проект по адаптации детей - РИА Новости, 19.07.2022

Омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе проект по адаптации детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова запустила на Донбассе проект, направленный на социальную и психологическую адаптацию... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:23

2022-07-19T12:23

2022-07-19T12:23

россия

донецкая народная республика

мариуполь

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова запустила на Донбассе проект, направленный на социальную и психологическую адаптацию подростков, переживших военные действия, говорится на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка."Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в ходе поездки в Донецкую народную республику встретилась со старшеклассниками в Мариуполе и дала старт новому направлению работы в рамках гуманитарной акции "Детям - в руки" - социально-психологической реабилитации подростков из зон военных конфликтов", - говорится в сообщении.Первую площадку проекта уже открыли - она работает для 52 старшеклассников. Львова-Белова провела встречу с детьми, которая длилась несколько часов. В программе - беседы о настоящем и будущем, командообразующие игры, тренинги на восприятие будущего и творческая часть.В рамках проекта планируют провести лагерную смену для 200 детей в Краснодарском крае. Там будут занятия, развивающие навыки общения, раскрытие личностного потенциала, помощь в самоопределении и выстраивании жизненного пути в новых реалиях. Также планируется открыть два центра для работы с подростками, пережившими военные действия - в Донецке и в Макеевке.

https://ria.ru/20220715/lager-1802873437.html

https://ria.ru/20220628/deti-1798855860.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, мариуполь, общество