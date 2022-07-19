Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе проект по адаптации детей - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/deti-1803414345.html
Омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе проект по адаптации детей
Омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе проект по адаптации детей - РИА Новости, 19.07.2022
Омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе проект по адаптации детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова запустила на Донбассе проект, направленный на социальную и психологическую адаптацию... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:23
2022-07-19T12:23
россия
донецкая народная республика
мариуполь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785218889_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_54491a3564d2c119d1264f9ff137b390.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова запустила на Донбассе проект, направленный на социальную и психологическую адаптацию подростков, переживших военные действия, говорится на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка."Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в ходе поездки в Донецкую народную республику встретилась со старшеклассниками в Мариуполе и дала старт новому направлению работы в рамках гуманитарной акции "Детям - в руки" - социально-психологической реабилитации подростков из зон военных конфликтов", - говорится в сообщении.Первую площадку проекта уже открыли - она работает для 52 старшеклассников. Львова-Белова провела встречу с детьми, которая длилась несколько часов. В программе - беседы о настоящем и будущем, командообразующие игры, тренинги на восприятие будущего и творческая часть.В рамках проекта планируют провести лагерную смену для 200 детей в Краснодарском крае. Там будут занятия, развивающие навыки общения, раскрытие личностного потенциала, помощь в самоопределении и выстраивании жизненного пути в новых реалиях. Также планируется открыть два центра для работы с подростками, пережившими военные действия - в Донецке и в Макеевке.
https://ria.ru/20220715/lager-1802873437.html
https://ria.ru/20220628/deti-1798855860.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785218889_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_95030e3aaa98a72fef849509c516ddad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, мариуполь, общество
12:23 19.07.2022
 
Омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе проект по адаптации детей

Омбудсмен Львова-Белова запустила в Донбассе проект для детей, переживших военные действия

© Михаил ВоскресенскийЖители Дебальцево, потерявшие свое жилье в результате обстрелов города, живут в бомбоубежище.
Жители Дебальцево, потерявшие свое жилье в результате обстрелов города, живут в бомбоубежище.
© Михаил Воскресенский
Жители Дебальцево, потерявшие свое жилье в результате обстрелов города, живут в бомбоубежище.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова запустила на Донбассе проект, направленный на социальную и психологическую адаптацию подростков, переживших военные действия, говорится на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в ходе поездки в Донецкую народную республику встретилась со старшеклассниками в Мариуполе и дала старт новому направлению работы в рамках гуманитарной акции "Детям - в руки" - социально-психологической реабилитации подростков из зон военных конфликтов", - говорится в сообщении.
Дети во время открытия летней смены в детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 21:53
Около 350 детей из Донбасса отдохнут летом в самарском лагере
Первую площадку проекта уже открыли - она работает для 52 старшеклассников. Львова-Белова провела встречу с детьми, которая длилась несколько часов. В программе - беседы о настоящем и будущем, командообразующие игры, тренинги на восприятие будущего и творческая часть.
В рамках проекта планируют провести лагерную смену для 200 детей в Краснодарском крае. Там будут занятия, развивающие навыки общения, раскрытие личностного потенциала, помощь в самоопределении и выстраивании жизненного пути в новых реалиях. Также планируется открыть два центра для работы с подростками, пережившими военные действия - в Донецке и в Макеевке.
Дети на отдыхе в оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 20:08
Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек"
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала