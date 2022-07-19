https://ria.ru/20220719/chekhiya-1803518348.html
В Госдуме спрогнозировали отток российских туристов из Чехии
В Госдуме спрогнозировали отток российских туристов из Чехии - РИА Новости, 19.07.2022
В Госдуме спрогнозировали отток российских туристов из Чехии
Чехию ждет массовый отток российских туристов в случае пересмотра визового соглашения, заявил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:28
2022-07-19T17:28
2022-07-19T17:43
новости - туризм
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алексей черняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Чехию ждет массовый отток российских туристов в случае пересмотра визового соглашения, заявил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк.Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с РФ и пересмотреть ныне действующие соглашения, в частности, в вопросе виз. По его словам, Евросоюз должен исходить из того, что отношения с Россией, как минимум, в течение ближайших 10 лет будут весьма обостренными."Власти Чехии своими агрессивными и враждебными заявлениями рискуют спровоцировать массовый отток и потерять российских туристов. Это будет для Чехии еще одним выстрелом, но уже в собственную "руку", которой они получали далеко не маленький доход от туристов. Только Прага принимала в районе 400 тысяч наших соотечественников до пандемии, и каждый тратил пару тысяч евро", - сказал РИА Новости Черняк.По его словам, пусть свои инициативы чешские власти сначала попробуют объяснить своим отельерам, рестораторам, музейщикам, владельцам магазинов, водителям такси."Уверен, они услышат много нелицеприятного о себе. А мы будем еще сильнее развивать внутренний туризм. И приглашаем посетить нашу прекрасную страну всех желающих отдохнуть и получить массу эмоций и эффект от лечения и оздоровления", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20220713/sanktsii-1802314398.html
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новости - туризм, ян липавский, чехия, россия, прага, мид чехии, алексей черняк
17:28 19.07.2022 (обновлено: 17:43 19.07.2022)
В Госдуме спрогнозировали отток российских туристов из Чехии
Черняк: Чехия выстрелит себе в "руку", если пересмотрит визовое соглашение с Россией