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Санкции против России вернутся Евросоюзу бумерангом, считает эксперт

Санкции против России вернутся Евросоюзу бумерангом, считает эксперт - РИА Новости, 19.07.2022

Санкции против России вернутся Евросоюзу бумерангом, считает эксперт

Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, вернутся Европе бумерангом и отразятся на политической обстановке в регионе, заявил РИА Новости Франсуа Асселино,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:18

2022-07-19T09:18

2022-07-19T09:18

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, вернутся Европе бумерангом и отразятся на политической обстановке в регионе, заявил РИА Новости Франсуа Асселино, лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор."Кризис на Украине привел к поспешному введению Западом санкций (против России), и эти санкции наносят гораздо больший ущерб европейской экономике, чем России… Это неизбежно создаст политическую напряженность", - сказал он.По мнению эксперта, санкции серьезно отразятся на европейской политике. Некоторые партии скоро начнут отдалятся от тех, кто принял решение по санкциям. В частности, возможен распад правящей коалиции в Берлине, так как жители Германии, которая сильнее всего зависит от российского газа, ощутят на себе последствия санкций больше остальных, полагает он.Жители европейских стран не станут мириться с ростом стоимости жизни на фоне необдуманного решения ЕС и начнут протестовать, при этом многие страны начинают отворачиваться от Европы и думают о пересмотре решения по санкциям, считает эксперт."Мы наблюдаем конец западного превосходства. Нельзя исключать протесты европейских народов… Более того, я думаю, что "за кулисами" промышленники и финансовый мир настаивают на пересмотре санкционного режима", - добавил он.Первой трещиной в образе единства, создаваемом Брюсселем, стало решение премьер-министра Италии Марио Драги подать в отставку, отметил эксперт. В дальнейшем ситуация усугубится на фоне продолжающегося экономического кризиса в Европе, вызванного поспешным и бездумным решением ЕС ввести санкции против России, что в конечном итоге может привести к рецессии во многих европейских странах, полагает он.Таким образом, в рекордной инфляции в 8,8% и непрекращающемся росте цен виновата только сама Европа, считает Асселино.Для того, чтобы остановить инфляцию, Европейский центральный банк должен резко увеличить процентную ставку, однако в этом случае еврозону ожидают дальнейшая рецессия и увеличение государственного долга до несоизмеримых значений, отметил эксперт.По его мнению, падение курса евро по отношению к доллару должно по идее помочь компаниям, занимающимся экспортом, однако улучшений во внешней торговле не наблюдается. Германия, например, впервые за долгое время не получает прибыли. Перенос европейского производства за границу также усугубил ситуацию, особенно во Франции, которая теперь импортирует больше, чем экспортирует, считает Асселино.Кроме того, конфискация Западом российских активов на сумму в 300 миллионов долларов граничит с "гангстерскими методами", что совершенно неприемлемо на международном уровне, отметил эксперт.Помимо этого, в Европе наблюдается наплыв беженцев с Украины и из других стран, многочисленные забастовки, а также полная какофония на фоне возможного включения в ЕС не только балканских стран, но и Украины, Молдавии, Грузии и Турции, что, по мнению эксперта, сделает Европу еще более неуправляемой.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803300209.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, россия, франция