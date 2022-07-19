https://ria.ru/20220719/britaniya-1803466744.html
Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол
Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2022
Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол
Российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:46
2022-07-19T14:46
2022-07-19T14:46
в мире
здоровье - общество
великобритания
андрей келин
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."То же самое с врачами, которые работают или как-то связаны с российскими пациентами - их перестали принимать здесь в ряде клиник, особенно в тех, которые застрахованы американскими страховыми компаниями. Такие вещи совершенно не похожи на демократию. Идет чисто дискриминация по национальному признаку, что противоречит конвенции о расовой дискриминации", - сказал посол в эфире "России 24".
https://ria.ru/20220525/rusofobiya-1790457360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, великобритания, андрей келин, россия, санкции в отношении россии
Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол
Посол в Лондоне Келин: россиян перестали принимать во многих британских клиниках