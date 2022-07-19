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Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2022
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Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол
Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2022
Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол
Российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:46
2022-07-19T14:46
в мире
здоровье - общество
великобритания
андрей келин
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."То же самое с врачами, которые работают или как-то связаны с российскими пациентами - их перестали принимать здесь в ряде клиник, особенно в тех, которые застрахованы американскими страховыми компаниями. Такие вещи совершенно не похожи на демократию. Идет чисто дискриминация по национальному признаку, что противоречит конвенции о расовой дискриминации", - сказал посол в эфире "России 24".
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в мире, здоровье - общество, великобритания, андрей келин, россия, санкции в отношении россии
14:46 19.07.2022
 
Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол

Посол в Лондоне Келин: россиян перестали принимать во многих британских клиниках

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"То же самое с врачами, которые работают или как-то связаны с российскими пациентами - их перестали принимать здесь в ряде клиник, особенно в тех, которые застрахованы американскими страховыми компаниями. Такие вещи совершенно не похожи на демократию. Идет чисто дискриминация по национальному признаку, что противоречит конвенции о расовой дискриминации", - сказал посол в эфире "России 24".
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