https://ria.ru/20220719/britaniya-1803466744.html

Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол

Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2022

Россиян перестали принимать во многих британских клиниках, заявил посол

Российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:46

2022-07-19T14:46

2022-07-19T14:46

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великобритания

андрей келин

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."То же самое с врачами, которые работают или как-то связаны с российскими пациентами - их перестали принимать здесь в ряде клиник, особенно в тех, которые застрахованы американскими страховыми компаниями. Такие вещи совершенно не похожи на демократию. Идет чисто дискриминация по национальному признаку, что противоречит конвенции о расовой дискриминации", - сказал посол в эфире "России 24".

https://ria.ru/20220525/rusofobiya-1790457360.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, великобритания, андрей келин, россия, санкции в отношении россии