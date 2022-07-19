https://ria.ru/20220719/britaniya-1803456394.html
Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией
Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией - РИА Новости, 19.07.2022
Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией
Независимо от того, кто придет к власти в Британии, ждать улучшений в политике по отношению к РФ не приходится, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:18
2022-07-19T14:18
2022-07-19T14:18
россия
великобритания
политика
андрей келин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Независимо от того, кто придет к власти в Британии, ждать улучшений в политике по отношению к РФ не приходится, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Поэтому мы не ждем здесь каких-то улучшений, поскольку здесь имеется достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас ни пришел к руководству консервативной партии, а затем в правительство", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".Он подчеркнул, что "русофобская тенденция сложилась не вчера, и она ведется уже порядка десяти лет и резко усилилась в 2014-2015 году, потом апофеоз был в 2018 году и сейчас"."Кто окажется в финале гонки, пока разворачивается внутри парламентской фракции консервативной партии предсказать очень трудно, откровенно говоря", - отметил дипломат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, политика, андрей келин
Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией
Посол России Келин призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией после смены власти
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Независимо от того, кто придет к власти в Британии, ждать улучшений в политике по отношению к РФ не приходится, заявил
посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Поэтому мы не ждем здесь каких-то улучшений, поскольку здесь имеется достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас ни пришел к руководству консервативной партии, а затем в правительство", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Он подчеркнул, что "русофобская тенденция сложилась не вчера, и она ведется уже порядка десяти лет и резко усилилась в 2014-2015 году, потом апофеоз был в 2018 году и сейчас".
"Кто окажется в финале гонки, пока разворачивается внутри парламентской фракции консервативной партии предсказать очень трудно, откровенно говоря", - отметил дипломат.