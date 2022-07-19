Рейтинг@Mail.ru
Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/britaniya-1803456394.html
Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией
Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией - РИА Новости, 19.07.2022
Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией
Независимо от того, кто придет к власти в Британии, ждать улучшений в политике по отношению к РФ не приходится, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:18
2022-07-19T14:18
россия
великобритания
политика
андрей келин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728559675_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22cbb24f4bc8b7a21fc8e2b0b37e7a3e.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Независимо от того, кто придет к власти в Британии, ждать улучшений в политике по отношению к РФ не приходится, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Поэтому мы не ждем здесь каких-то улучшений, поскольку здесь имеется достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас ни пришел к руководству консервативной партии, а затем в правительство", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".Он подчеркнул, что "русофобская тенденция сложилась не вчера, и она ведется уже порядка десяти лет и резко усилилась в 2014-2015 году, потом апофеоз был в 2018 году и сейчас"."Кто окажется в финале гонки, пока разворачивается внутри парламентской фракции консервативной партии предсказать очень трудно, откровенно говоря", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20220719/britaniya-1803349548.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728559675_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_fa478d1918b78209cc3d8a7bdf4a69c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, политика, андрей келин
14:18 19.07.2022
 
Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией

Посол России Келин призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией после смены власти

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Великобритании у здания министерства иностранных дел РФ в Москве
Автомобиль посла Великобритании у здания министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Автомобиль посла Великобритании у здания министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Независимо от того, кто придет к власти в Британии, ждать улучшений в политике по отношению к РФ не приходится, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Поэтому мы не ждем здесь каких-то улучшений, поскольку здесь имеется достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас ни пришел к руководству консервативной партии, а затем в правительство", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Он подчеркнул, что "русофобская тенденция сложилась не вчера, и она ведется уже порядка десяти лет и резко усилилась в 2014-2015 году, потом апофеоз был в 2018 году и сейчас".
"Кто окажется в финале гонки, пока разворачивается внутри парламентской фракции консервативной партии предсказать очень трудно, откровенно говоря", - отметил дипломат.
Лондон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
00:14
Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона
 
РоссияВеликобританияПолитикаАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала