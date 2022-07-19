https://ria.ru/20220719/britaniya-1803456394.html

Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией

Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией - РИА Новости, 19.07.2022

Посол России призвал не ждать улучшений в отношениях с Британией

Независимо от того, кто придет к власти в Британии, ждать улучшений в политике по отношению к РФ не приходится, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:18

2022-07-19T14:18

2022-07-19T14:18

россия

великобритания

политика

андрей келин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Независимо от того, кто придет к власти в Британии, ждать улучшений в политике по отношению к РФ не приходится, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Поэтому мы не ждем здесь каких-то улучшений, поскольку здесь имеется достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас ни пришел к руководству консервативной партии, а затем в правительство", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".Он подчеркнул, что "русофобская тенденция сложилась не вчера, и она ведется уже порядка десяти лет и резко усилилась в 2014-2015 году, потом апофеоз был в 2018 году и сейчас"."Кто окажется в финале гонки, пока разворачивается внутри парламентской фракции консервативной партии предсказать очень трудно, откровенно говоря", - отметил дипломат.

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россия

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Влада Копылова

россия, великобритания, политика, андрей келин