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В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии - РИА Новости, 19.07.2022
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В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии
В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии - РИА Новости, 19.07.2022
В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии
Еженедельно проводятся брифинги с участием представителей посольств и военных США и Великобритании, на которых украинские военные докладывают о ситуации и... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:03
2022-07-19T23:04
в мире
сша
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Еженедельно проводятся брифинги с участием представителей посольств и военных США и Великобритании, на которых украинские военные докладывают о ситуации и делают "включения с фронта", сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Создали в офисе президента еженедельные брифинги, на которые мы приглашаем представителей посольств, военных Британии и США. Брифует (проводит брифинг - ред.) мой заместитель Роман Машовец. Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. Включение с фронта. Для того, чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов и они были причастны к происходящему. Это очень важно", - сказал Ермак в интервью изданию "Новое время".По его словам, для продолжения предоставления Украине своевременной военной помощи, процесс должен быть открытым.
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в мире, сша, украина
23:03 19.07.2022 (обновлено: 23:04 19.07.2022)
 
В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии

В офисе Зеленского рассказали о регулярных брифингах с участием военных из США и Британии

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Еженедельно проводятся брифинги с участием представителей посольств и военных США и Великобритании, на которых украинские военные докладывают о ситуации и делают "включения с фронта", сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Создали в офисе президента еженедельные брифинги, на которые мы приглашаем представителей посольств, военных Британии и США. Брифует (проводит брифинг - ред.) мой заместитель Роман Машовец. Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. Включение с фронта. Для того, чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов и они были причастны к происходящему. Это очень важно", - сказал Ермак в интервью изданию "Новое время".
По его словам, для продолжения предоставления Украине своевременной военной помощи, процесс должен быть открытым.
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