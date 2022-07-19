https://ria.ru/20220719/brifingi-1803588383.html
В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии
В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии - РИА Новости, 19.07.2022
В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии
Еженедельно проводятся брифинги с участием представителей посольств и военных США и Великобритании, на которых украинские военные докладывают о ситуации и... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:03
2022-07-19T23:03
2022-07-19T23:04
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Еженедельно проводятся брифинги с участием представителей посольств и военных США и Великобритании, на которых украинские военные докладывают о ситуации и делают "включения с фронта", сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Создали в офисе президента еженедельные брифинги, на которые мы приглашаем представителей посольств, военных Британии и США. Брифует (проводит брифинг - ред.) мой заместитель Роман Машовец. Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. Включение с фронта. Для того, чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов и они были причастны к происходящему. Это очень важно", - сказал Ермак в интервью изданию "Новое время".По его словам, для продолжения предоставления Украине своевременной военной помощи, процесс должен быть открытым.
https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803574433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
23:03 19.07.2022 (обновлено: 23:04 19.07.2022)
В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии
В офисе Зеленского рассказали о регулярных брифингах с участием военных из США и Британии