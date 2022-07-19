https://ria.ru/20220719/brifingi-1803588383.html

В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии

В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии - РИА Новости, 19.07.2022

В Киеве рассказали о брифингах с участием военных из США и Британии

Еженедельно проводятся брифинги с участием представителей посольств и военных США и Великобритании, на которых украинские военные докладывают о ситуации и... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:03

2022-07-19T23:03

2022-07-19T23:04

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Еженедельно проводятся брифинги с участием представителей посольств и военных США и Великобритании, на которых украинские военные докладывают о ситуации и делают "включения с фронта", сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Создали в офисе президента еженедельные брифинги, на которые мы приглашаем представителей посольств, военных Британии и США. Брифует (проводит брифинг - ред.) мой заместитель Роман Машовец. Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. Включение с фронта. Для того, чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов и они были причастны к происходящему. Это очень важно", - сказал Ермак в интервью изданию "Новое время".По его словам, для продолжения предоставления Украине своевременной военной помощи, процесс должен быть открытым.

https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803574433.html

сша

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, украина