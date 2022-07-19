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Болгарский народ всегда будет признателен России, заявили в РВИО - РИА Новости, 19.07.2022
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Болгарский народ всегда будет признателен России, заявили в РВИО
Болгарский народ всегда будет признателен России, заявили в РВИО - РИА Новости, 19.07.2022
Болгарский народ всегда будет признателен России, заявили в РВИО
Освобождение Болгарии русской армией от многовекового османского ига навсегда останется в памяти болгарского народа, благодаря чему можно надеяться, что любое... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T00:56
2022-07-19T00:56
в мире
болгария
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Освобождение Болгарии русской армией от многовекового османского ига навсегда останется в памяти болгарского народа, благодаря чему можно надеяться, что любое правительство в Софии будет воздерживаться от перехода красной черты в отношениях с Москвой даже в нынешней геополитической реальности, заявил РИА Новости замдиректора Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Денис Шполянский.Ровно 145 лет назад началась оборона Шипкинского перевала - один из ключевых эпизодов русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Русская армия выбила османов с Шипки (современная Болгария) 19 июля (7-го по старому стилю) 1877 года и почти полгода героически удерживала высоту, держа открытым для главных сил кратчайший путь на Константинополь. По итогам этой войны после почти 5-векового перерыва возродилась болгарская государственность.Историк отметил, что отношения с Болгарией складывались по-разному: неоднократно София оказывалась в составе враждебных России блоков. Во время обеих мировых войн Болгария находилась в "противоборствующем лагере", но при этом местная власть ни разу не рискнула объявить войну Российской империи и СССР, понимая, что объявление войны стране-освободительнице будет крайне негативно воспринято болгарским народом."Сегодня в ситуации, которую нередко называют новой холодной войной, Болгария снова оказалась "не с нами". Недавняя высылка из страны 70 российских дипломатов – это крайне оскорбительный и недальновидный жест. Вместе с тем, память о той самоотверженной помощи, которую русский народ оказал болгарскому в переломный момент его истории, общих жертвах и общих героях не должна допустить выступления Болгарии против нас с оружием в руках или в качестве поставщика вооружений, при том, что со времен ОВД (Организации Варшавского Договора) арсеналы Болгарии все еще полны советским оружием" - подчеркнул собеседник агентства.Не сносят памятникиИсторик отметил, что доказательством сохраняющегося в болгарском обществе уважения к России является тот факт, что это одна из немногих стран-членов НАТО из бывшего социалистического лагеря, где не уничтожаются памятники советским воинам.Справедливая войнаГоворя о самой русско-турецкой войне 1877-1878 годов, историк назвал ее "светлым пятном" в завершающем периоде существования Российской империи. Шполянский отметил, что это была последняя крупная война для династии Романовых, которая была безусловно выиграна.Собеседник агентства обратил внимание на то, что при разработке плана этой кампании генералом Николаем Обручевым был учтен негативный опыт Крымской войны 1853-1856 годов, когда Россия предпринимала наступательные действия сразу на многих направлениях (Кавказе, Балканах) и атаковала турецкий флот в Черном море, в результате чего не добилась решительного успеха в короткие сроки, оказалась в состоянии войны не только с Турцией, но и с мощной коалицией европейски держав, и по условиям Парижского мира лишилась права иметь военные корабли на Черном море.Проанализировав ошибки, Россия решила сосредоточиться на одном ключевом направлении – Дунайско-Балканском, поскольку по нему у российской армии были весомые шансы выйти к столице Османской империи - Константинополю и продиктовать султану условия мирного договора.План Обручева предполагал обход турецких позиций через территорию союзной Румынии, скорейший выход к Дунаю и его форсирование. Затем предполагалось стремительным маршем овладеть несколькими важными перевалами на Балканах, в том числе одним из наиболее удобных – Шипкинским, и дальше через Адрианополь (Эдирне) дойти до Босфора и принудить турок к капитуляции.Другим важным моментом, из которого исходило российское военное командование, являлась поддержка местным православным населением – на тот момент в Болгарии еще тлели угли недавнего восстания, жестоко подавленного турками.Удерживать не планировалосьФорсировав Дунай, группировка российских войск под командованием князя Николая Святополк-Мирского двинулась к Шипке. Изначально удерживать этот сложный горный перевал длительное время не планировалось – главные силы Российской армии должны были перейти его и решить все стоящие перед ними задачи за Балканами задолго до зимы.Однако ситуация усугубилась тем, что уже занятый небольшим русским отрядом город Плевна был отбит и спешно укреплен османами. Без контроля за этим городом дальнейшее наступление было крайне затруднительным – крупный турецкий отряд с опорой на него представлял смертельную угрозу для путей снабжения, поэтому российское военное командование приняло решение оставить в Шипке заслон из регулярных частей и отряда болгарских добровольцев и сосредоточиться на Плевне."Вся судьба войны сосредоточилась вокруг двух точек – Плевны и Шипки, одно место мы брали, а другое – наоборот обороняли. Взятие Плевны было для нас первоочередной задачей, поскольку оттуда Осман-паша (командующий турецкой армией – ред.) мог перерезать наши коммуникации, и если бы наши войска и пробились к Константинополю, то без патронов и пороха, без шансов овладеть им, более того, рискуя оказаться в окружении", - пояснил историк.Выстояли до концаПосле двух попыток штурмовать Шипку в августе и сентябре и тяжелых потерь османская армия решила отказаться от продолжения атак, предоставляя погоде изгнать славян, или по крайней мере ослабить их перед новыми попытками, которые они собирались предпринять уже весной.Однако надежды османского военного командования не сбылись – 28 ноября (10 декабря) 1877 года Плевна пала и русские готовы были продолжать маневренную войну без ухода на зимние квартиры.Авангарду под командованием генерала Михаила Скобелева удалось обойти укрепленный турецкий лагерь в Шейново, который подвергся серии комбинированных атак: скобелевцами с тыла и главными силами русских с фронта, неприятель предпочел сдаться. В плен попало несколько десятков турецких солдат. Дорога на столицу Османской империи была практически чиста."Началось движение на Константинополь и параллельно переговоры о мире, но в этот момент в Босфоре появились британские корабли, и Россия была вынуждена остановиться в Сан-Стефано (сейчас Ешилькей, западный пригород Стамбула - ред), где и было подписано перемирие. Если бы в скором времени на Берлинском конгрессе его условия для славянских стран не были ухудшены под влиянием Запада, как знать, возможно, части трагических событий начала следующего века удалось бы избежать", - подытожил историк.
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в мире, болгария, россия
00:56 19.07.2022
 
Болгарский народ всегда будет признателен России, заявили в РВИО

РВИО: болгарский народ всегда будет признателен России даже при русофобских властях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСофия
София - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Освобождение Болгарии русской армией от многовекового османского ига навсегда останется в памяти болгарского народа, благодаря чему можно надеяться, что любое правительство в Софии будет воздерживаться от перехода красной черты в отношениях с Москвой даже в нынешней геополитической реальности, заявил РИА Новости замдиректора Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Денис Шполянский.
Ровно 145 лет назад началась оборона Шипкинского перевала - один из ключевых эпизодов русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Русская армия выбила османов с Шипки (современная Болгария) 19 июля (7-го по старому стилю) 1877 года и почти полгода героически удерживала высоту, держа открытым для главных сил кратчайший путь на Константинополь. По итогам этой войны после почти 5-векового перерыва возродилась болгарская государственность.
"Подвиг наших солдат и болгарских добровольцев на Шипке, которые выстояли в борьбе не только с численно превосходившими турецкими войсками, но даже и с силами самой природы, навсегда останется общей, героической страницей в истории русского и болгарского народов. Какое бы русофобское правительство сегодня не сидело в Софии, память у болгар долгая, и, надеюсь, поэтому болгарский народ, как это не раз уже бывало ранее, удержит свою власть предержащую бюрократию от самых роковых шагов", - сказал Шполянский.
Историк отметил, что отношения с Болгарией складывались по-разному: неоднократно София оказывалась в составе враждебных России блоков. Во время обеих мировых войн Болгария находилась в "противоборствующем лагере", но при этом местная власть ни разу не рискнула объявить войну Российской империи и СССР, понимая, что объявление войны стране-освободительнице будет крайне негативно воспринято болгарским народом.
"Сегодня в ситуации, которую нередко называют новой холодной войной, Болгария снова оказалась "не с нами". Недавняя высылка из страны 70 российских дипломатов – это крайне оскорбительный и недальновидный жест. Вместе с тем, память о той самоотверженной помощи, которую русский народ оказал болгарскому в переломный момент его истории, общих жертвах и общих героях не должна допустить выступления Болгарии против нас с оружием в руках или в качестве поставщика вооружений, при том, что со времен ОВД (Организации Варшавского Договора) арсеналы Болгарии все еще полны советским оружием" - подчеркнул собеседник агентства.
Скандальная и провидческая речь генерала Скобелева в Париже - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля 2021, 08:33
Скандальная и провидческая речь генерала Скобелева в ПарижеВ свое время общеевропейский скандал вызвала речь Скобелева, которую он произнес в Париже в феврале 1882 года перед обучавшимися в Сорбонне сербскими студентами. Скобелев фактически предсказал будущие мировые войны. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Не сносят памятники

Историк отметил, что доказательством сохраняющегося в болгарском обществе уважения к России является тот факт, что это одна из немногих стран-членов НАТО из бывшего социалистического лагеря, где не уничтожаются памятники советским воинам.
"Более того, пресекаются любые провокации вроде предложений отдельных лиц убрать знаменитого "Алешу" (статуя советского воина-освободителя) из Пловдива. Собственно, сам мемориал на Шипке до сих пор является одним из главных монументов независимости Болгарии, где чтится память о русских воинах", - напомнил Шполянский.

Справедливая война

Говоря о самой русско-турецкой войне 1877-1878 годов, историк назвал ее "светлым пятном" в завершающем периоде существования Российской империи. Шполянский отметил, что это была последняя крупная война для династии Романовых, которая была безусловно выиграна.
"С другой стороны, если так можно выразиться, это была одна из самых "справедливых" войн в истории, потому что велась она не из захватнических побуждений приумножить территорию, а из стремления освободить наши братские славянские православные народы из-под османского ига, в котором они пребывали веками. Многочисленные эмигранты с Балкан - подданные Российской империи, проживавшие в том числе и в Новороссии, взывали к императору Александру II с просьбой освободить единоверных братьев-славян", - сказал он.
Собеседник агентства обратил внимание на то, что при разработке плана этой кампании генералом Николаем Обручевым был учтен негативный опыт Крымской войны 1853-1856 годов, когда Россия предпринимала наступательные действия сразу на многих направлениях (Кавказе, Балканах) и атаковала турецкий флот в Черном море, в результате чего не добилась решительного успеха в короткие сроки, оказалась в состоянии войны не только с Турцией, но и с мощной коалицией европейски держав, и по условиям Парижского мира лишилась права иметь военные корабли на Черном море.
Проанализировав ошибки, Россия решила сосредоточиться на одном ключевом направлении – Дунайско-Балканском, поскольку по нему у российской армии были весомые шансы выйти к столице Османской империи - Константинополю и продиктовать султану условия мирного договора.
План Обручева предполагал обход турецких позиций через территорию союзной Румынии, скорейший выход к Дунаю и его форсирование. Затем предполагалось стремительным маршем овладеть несколькими важными перевалами на Балканах, в том числе одним из наиболее удобных – Шипкинским, и дальше через Адрианополь (Эдирне) дойти до Босфора и принудить турок к капитуляции.
Другим важным моментом, из которого исходило российское военное командование, являлась поддержка местным православным населением – на тот момент в Болгарии еще тлели угли недавнего восстания, жестоко подавленного турками.
Репродукция картины Возвращение в Севастополь эскадры Черноморского флота после Синопского боя работы художника Н.П. Красовского - РИА Новости, 1920, 30.11.2017
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Синопская битва: почему за русско-турецкими войнами стояли западные державы

Удерживать не планировалось

Форсировав Дунай, группировка российских войск под командованием князя Николая Святополк-Мирского двинулась к Шипке. Изначально удерживать этот сложный горный перевал длительное время не планировалось – главные силы Российской армии должны были перейти его и решить все стоящие перед ними задачи за Балканами задолго до зимы.
Однако ситуация усугубилась тем, что уже занятый небольшим русским отрядом город Плевна был отбит и спешно укреплен османами. Без контроля за этим городом дальнейшее наступление было крайне затруднительным – крупный турецкий отряд с опорой на него представлял смертельную угрозу для путей снабжения, поэтому российское военное командование приняло решение оставить в Шипке заслон из регулярных частей и отряда болгарских добровольцев и сосредоточиться на Плевне.
"Вся судьба войны сосредоточилась вокруг двух точек – Плевны и Шипки, одно место мы брали, а другое – наоборот обороняли. Взятие Плевны было для нас первоочередной задачей, поскольку оттуда Осман-паша (командующий турецкой армией – ред.) мог перерезать наши коммуникации, и если бы наши войска и пробились к Константинополю, то без патронов и пороха, без шансов овладеть им, более того, рискуя оказаться в окружении", - пояснил историк.
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 17:38Сказано в эфире
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Выстояли до конца

После двух попыток штурмовать Шипку в августе и сентябре и тяжелых потерь османская армия решила отказаться от продолжения атак, предоставляя погоде изгнать славян, или по крайней мере ослабить их перед новыми попытками, которые они собирались предпринять уже весной.
"После 5 сентября все свелось к перестрелкам на передовых постах и началось так называемое "Шипкинское сидение", которое продолжалось вплоть до 24 декабря 1877 года, когда численно превосходящий в три и более раз турецкий отряд не предпринимал активных боевых действий, надеясь, что русских победят холода. И их расчет отчасти сбылся: наибольшие потери в этом период мы понесли не в вооруженных стычках, а из-за болезней и обморожений – небоевые потери составили около 10 тысяч воинов из числа русских солдат и болгарских добровольцев, некоторые замерзали насмерть, но не оставляли своих постов", - сказал Шполянский.
Однако надежды османского военного командования не сбылись – 28 ноября (10 декабря) 1877 года Плевна пала и русские готовы были продолжать маневренную войну без ухода на зимние квартиры.
Авангарду под командованием генерала Михаила Скобелева удалось обойти укрепленный турецкий лагерь в Шейново, который подвергся серии комбинированных атак: скобелевцами с тыла и главными силами русских с фронта, неприятель предпочел сдаться. В плен попало несколько десятков турецких солдат. Дорога на столицу Османской империи была практически чиста.
"Началось движение на Константинополь и параллельно переговоры о мире, но в этот момент в Босфоре появились британские корабли, и Россия была вынуждена остановиться в Сан-Стефано (сейчас Ешилькей, западный пригород Стамбула - ред), где и было подписано перемирие. Если бы в скором времени на Берлинском конгрессе его условия для славянских стран не были ухудшены под влиянием Запада, как знать, возможно, части трагических событий начала следующего века удалось бы избежать", - подытожил историк.
Казаки 23-го полка - участники русско-турецкой войны 1877 - 1878 г. г.. Болгария - РИА Новости, 1920, 24.04.2017
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Русско-турецкая война 1877-1878 годов
 
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