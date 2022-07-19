https://ria.ru/20220719/biomeditsina-1803588057.html

Эксперт: в биомедицине и фармацевтике ожидается рост стоимости разработки

Эксперт: в биомедицине и фармацевтике ожидается рост стоимости разработки - РИА Новости, 19.07.2022

Эксперт: в биомедицине и фармацевтике ожидается рост стоимости разработки

В сфере биомедицины и фармацевтики ожидается рост стоимости разработки, причем эта тенденция станет глобальной, заявил на форуме "Сильные идеи для нового... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:59

2022-07-19T22:59

2022-07-19T23:02

фонд "сколково"

сколково

москва

экономика

технологии

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В сфере биомедицины и фармацевтики ожидается рост стоимости разработки, причем эта тенденция станет глобальной, заявил на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Москве во вторник старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем."Когда разработчик делает блокбастер на глобальный рынок, он "размывает" стоимость на значимо большее количество пациентов. С учетом того, что сейчас мы все больше говорим о персонализированной медицине, то здесь и так существует тренд на увеличение стоимости разработки на одного пациента, а мы еще ограничиваем это географически", - сказал он на сессии "Сильные идеи для достижения технологического суверенитета"Как сообщает пресс-служба Фонда "Сколково", эксперт подчеркнул, что тренд на рост стоимости высокотехнологичных продуктов будет глобальным."Какое-то время не только новые формирующиеся технико-экономические блоки, но и старые будут жить в этой парадигме, потому что они тоже потеряют часть рынков", - отметил он.Другой глобальный тренд в биотехе, по словам Каема, связан с увеличением роли корпоративных инвестфондов."В течение нескольких последующих лет мы будем видеть меньше венчурных моделей и больше корпоративно поддержанных разработок. Это могут быть in-house разработки или создание консорциумов крупных корпораций, но роль свободных венчурных фондов серьезно снизится, а увеличится роль корпоративных", - считает Каем.На форуме обсуждались также вопросы поддержки предпринимательства. Одна из мер поддержки, оператором которой является "Сколково", - внедрение пилотных ИТ-решений через финансирование заказчика. По мнению вице-президента, исполнительного директора кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Константина Паршина, такая модель позволяет стимулировать спрос и помогает компаниям на поздних стадиях. "Долины смерти преследуют компании неоднократно, как правило, проходит два или три таких цикла", - отметил он. По словам эксперта, нужно поддержать и масштабирование через стимулирование спроса. "Здесь основную пользу мы видим через работу с заказчиками: консолидация спроса, точечная поддержка конкретных внедрений, связка с акционированием и привлечением инвестиций. Сейчас мера поддержки пилотных внедрений пользуется колоссальной популярностью", - цитирует пресс-служба фонда Паршина.В первый день Форума также состоялись открытые питчинги идей. В них приняли участие лидеры из топ-200, команды-участники ПМЭФ-2022 и образовательного интенсива "Архипелаг-2022", а также авторы идей, поддерживаемых региональными органами власти. Инноваторы презентовали свои проекты потенциальным инвесторам и партнерам.

https://realty.ria.ru/20210820/skolkovo-1746580032.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

фонд "сколково", сколково, москва, экономика, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд)