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Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь

Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь - РИА Новости, 19.07.2022

Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь

Свыше 60 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР за пять месяцев этого года воспользовались льготой на получение бесплатной услуги правового и технического характера при... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:53

2022-07-19T16:53

2022-07-19T16:53

общество

федеральная нотариальная палата

луганская народная республика

донецкая народная республика

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лнр

ситуация в днр и лнр

днр

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Свыше 60 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР за пять месяцев этого года воспользовались льготой на получение бесплатной услуги правового и технического характера при обращении за социально значимыми нотариальными действиями, сообщает Федеральная нотариальная палата.ФНП выступила с инициативой об освобождении беженцев из ДНР и ЛНР от платы за услуги правового и технического характера при обращении за социально значимыми нотариальными действиями в феврале этого года. Позднее решением палаты льгота была распространена и на выходцев из различных областей Украины, вынужденных покинуть свою страну после 1 февраля 2022 года.Всего, с февраля по июль этого года, по запросу беженцев, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской Народных республик, а также из различных областей Украины, было совершено более 127 тысяч нотариальных действий без взимания платы."Почти 60 миллионов рублей — в такую сумму оценивается помощь в виде льгот, которые нотариусы предоставили для беженцев, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской Народных республик, а также из различных областей Украины", - говорится в сообщении.Больше всего беженцев из ЛНР, ДНР и Украины приняли нотариусы Воронежской области, Севастополя, Ростовской области, Краснодарского края, Белгородской области и Республики Крым. При этом пик спроса на помощь нотариуса среди указанных категорий лиц пришелся на май 2022 года.Наиболее востребованными нотариальными действиями среди беженцев из ДНР, ЛНР и Украины являются свидетельствование верности копий документов, свидетельствование подлинности подписи переводчика и свидетельствование верности самого перевода документов.

https://realty.ria.ru/20220421/notariusy-1784710563.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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