Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь
© Фото : федеральная нотариальная палатаБолее 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь
Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Свыше 60 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР за пять месяцев этого года воспользовались льготой на получение бесплатной услуги правового и технического характера при обращении за социально значимыми нотариальными действиями, сообщает Федеральная нотариальная палата.
ФНП выступила с инициативой об освобождении беженцев из ДНР и ЛНР от платы за услуги правового и технического характера при обращении за социально значимыми нотариальными действиями в феврале этого года. Позднее решением палаты льгота была распространена и на выходцев из различных областей Украины, вынужденных покинуть свою страну после 1 февраля 2022 года.
Всего, с февраля по июль этого года, по запросу беженцев, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской Народных республик, а также из различных областей Украины, было совершено более 127 тысяч нотариальных действий без взимания платы.
"Почти 60 миллионов рублей — в такую сумму оценивается помощь в виде льгот, которые нотариусы предоставили для беженцев, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской Народных республик, а также из различных областей Украины", - говорится в сообщении.
Больше всего беженцев из ЛНР, ДНР и Украины приняли нотариусы Воронежской области, Севастополя, Ростовской области, Краснодарского края, Белгородской области и Республики Крым. При этом пик спроса на помощь нотариуса среди указанных категорий лиц пришелся на май 2022 года.
Наиболее востребованными нотариальными действиями среди беженцев из ДНР, ЛНР и Украины являются свидетельствование верности копий документов, свидетельствование подлинности подписи переводчика и свидетельствование верности самого перевода документов.