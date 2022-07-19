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Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь - РИА Новости, 19.07.2022
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Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь
Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь - РИА Новости, 19.07.2022
Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь
Свыше 60 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР за пять месяцев этого года воспользовались льготой на получение бесплатной услуги правового и технического характера при... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:53
2022-07-19T16:53
общество
федеральная нотариальная палата
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
лнр
ситуация в днр и лнр
днр
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Свыше 60 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР за пять месяцев этого года воспользовались льготой на получение бесплатной услуги правового и технического характера при обращении за социально значимыми нотариальными действиями, сообщает Федеральная нотариальная палата.ФНП выступила с инициативой об освобождении беженцев из ДНР и ЛНР от платы за услуги правового и технического характера при обращении за социально значимыми нотариальными действиями в феврале этого года. Позднее решением палаты льгота была распространена и на выходцев из различных областей Украины, вынужденных покинуть свою страну после 1 февраля 2022 года.Всего, с февраля по июль этого года, по запросу беженцев, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской Народных республик, а также из различных областей Украины, было совершено более 127 тысяч нотариальных действий без взимания платы."Почти 60 миллионов рублей — в такую сумму оценивается помощь в виде льгот, которые нотариусы предоставили для беженцев, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской Народных республик, а также из различных областей Украины", - говорится в сообщении.Больше всего беженцев из ЛНР, ДНР и Украины приняли нотариусы Воронежской области, Севастополя, Ростовской области, Краснодарского края, Белгородской области и Республики Крым. При этом пик спроса на помощь нотариуса среди указанных категорий лиц пришелся на май 2022 года.Наиболее востребованными нотариальными действиями среди беженцев из ДНР, ЛНР и Украины являются свидетельствование верности копий документов, свидетельствование подлинности подписи переводчика и свидетельствование верности самого перевода документов.
https://realty.ria.ru/20220421/notariusy-1784710563.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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общество, федеральная нотариальная палата, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, лнр, ситуация в днр и лнр, днр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
16:53 19.07.2022
 

Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь

© Фото : федеральная нотариальная палатаБолее 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь
Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : федеральная нотариальная палата
Более 60 тысяч беженцев из ЛДНР получили бесплатную нотариальную помощь
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Свыше 60 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР за пять месяцев этого года воспользовались льготой на получение бесплатной услуги правового и технического характера при обращении за социально значимыми нотариальными действиями, сообщает Федеральная нотариальная палата.
ФНП выступила с инициативой об освобождении беженцев из ДНР и ЛНР от платы за услуги правового и технического характера при обращении за социально значимыми нотариальными действиями в феврале этого года. Позднее решением палаты льгота была распространена и на выходцев из различных областей Украины, вынужденных покинуть свою страну после 1 февраля 2022 года.
Всего, с февраля по июль этого года, по запросу беженцев, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской Народных республик, а также из различных областей Украины, было совершено более 127 тысяч нотариальных действий без взимания платы.
"Почти 60 миллионов рублей — в такую сумму оценивается помощь в виде льгот, которые нотариусы предоставили для беженцев, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской Народных республик, а также из различных областей Украины", - говорится в сообщении.
Больше всего беженцев из ЛНР, ДНР и Украины приняли нотариусы Воронежской области, Севастополя, Ростовской области, Краснодарского края, Белгородской области и Республики Крым. При этом пик спроса на помощь нотариуса среди указанных категорий лиц пришелся на май 2022 года.
Наиболее востребованными нотариальными действиями среди беженцев из ДНР, ЛНР и Украины являются свидетельствование верности копий документов, свидетельствование подлинности подписи переводчика и свидетельствование верности самого перевода документов.
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ОбществоФедеральная нотариальная палатаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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