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Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов
Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов - РИА Новости, 19.07.2022
Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов
Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности ряда независимых профсоюзов в стране, сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:33
2022-07-19T09:33
2022-07-19T09:33
в мире
белорусский независимый профсоюз
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности ряда независимых профсоюзов в стране, сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры."По искам Генерального прокурора Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.Поясняется, что "в ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания". "По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия", - подчеркивается в сообщении.Согласно ему, "решения Верховного суда приняты на основании доказательств, которые с достоверностью подтверждают факты нарушений требований конституции, закона "О профессиональных союзах" и иных законодательных актов, в том числе регулирующих вопросы использования иностранной помощи".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белорусский независимый профсоюз
Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов
Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности некоторых независимых профсоюзов
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности ряда независимых профсоюзов в стране, сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры.
"По искам Генерального прокурора Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза
горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.
Поясняется, что "в ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания". "По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия", - подчеркивается в сообщении.
Согласно ему, "решения Верховного суда приняты на основании доказательств, которые с достоверностью подтверждают факты нарушений требований конституции, закона "О профессиональных союзах" и иных законодательных актов, в том числе регулирующих вопросы использования иностранной помощи".