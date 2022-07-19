https://ria.ru/20220719/belorussiya-1803374895.html

Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов

Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов - РИА Новости, 19.07.2022

Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов

Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности ряда независимых профсоюзов в стране, сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:33

2022-07-19T09:33

2022-07-19T09:33

в мире

белорусский независимый профсоюз

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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности ряда независимых профсоюзов в стране, сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры."По искам Генерального прокурора Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.Поясняется, что "в ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания". "По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия", - подчеркивается в сообщении.Согласно ему, "решения Верховного суда приняты на основании доказательств, которые с достоверностью подтверждают факты нарушений требований конституции, закона "О профессиональных союзах" и иных законодательных актов, в том числе регулирующих вопросы использования иностранной помощи".

https://ria.ru/20220601/prigovor-1792366552.html

https://ria.ru/20220408/minsk-1782554943.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белорусский независимый профсоюз