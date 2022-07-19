Рейтинг@Mail.ru
Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/belorussiya-1803374895.html
Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов
Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов - РИА Новости, 19.07.2022
Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов
Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности ряда независимых профсоюзов в стране, сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:33
2022-07-19T09:33
в мире
белорусский независимый профсоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_0:195:3090:1933_1920x0_80_0_0_de3fd4a1ccd1bb92ce98d0f7bbf15c02.jpg
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности ряда независимых профсоюзов в стране, сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры."По искам Генерального прокурора Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.Поясняется, что "в ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания". "По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия", - подчеркивается в сообщении.Согласно ему, "решения Верховного суда приняты на основании доказательств, которые с достоверностью подтверждают факты нарушений требований конституции, закона "О профессиональных союзах" и иных законодательных актов, в том числе регулирующих вопросы использования иностранной помощи".
https://ria.ru/20220601/prigovor-1792366552.html
https://ria.ru/20220408/minsk-1782554943.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_120:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_bdb1f345b5f0bf026954a4d6051e39f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белорусский независимый профсоюз
09:33 19.07.2022
 
Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении работы некоторых профсоюзов

Суд в Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности некоторых независимых профсоюзов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности ряда независимых профсоюзов в стране, сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры.
"По искам Генерального прокурора Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.
Зал заседаний Гомельского областного суда во время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:55
Верховный суд Белоруссии оставил без изменения приговор Тихановскому
Поясняется, что "в ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания". "По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия", - подчеркивается в сообщении.
Согласно ему, "решения Верховного суда приняты на основании доказательств, которые с достоверностью подтверждают факты нарушений требований конституции, закона "О профессиональных союзах" и иных законодательных актов, в том числе регулирующих вопросы использования иностранной помощи".
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 16:18
Верховный суд Белоруссии признал Nexta террористической организацией
 
В миреБелорусский независимый профсоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала