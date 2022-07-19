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Байден пожаловался на недостаточное снижение цен на бензин - РИА Новости, 19.07.2022
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Байден пожаловался на недостаточное снижение цен на бензин
Байден пожаловался на недостаточное снижение цен на бензин - РИА Новости, 19.07.2022
Байден пожаловался на недостаточное снижение цен на бензин
Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин в стране не реагируют на снижение стоимости нефти должным образом. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:05
2022-07-19T20:54
цены на нефть
сша
джо байден
украина
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин в стране не реагируют на снижение стоимости нефти должным образом.Президент считает, что с ростом цен на нефть быстро выросла и цена бензина на заправке, связав это с российской спецоперацией на Украине.Байден ранее внес несколько предложений, направленных на снижение расценок на топливо в США, в частности, об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом — 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня глава Соединенных Штатов предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется.Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон.В начале месяца Байден призвал владельцев автозаправок снизить цены на топливо, требование президента вызвало критику в экономических кругах, однако бензин с того момента подешевел на 30 центов.
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цены на нефть, сша, джо байден, украина, нато, в мире
19:05 19.07.2022 (обновлено: 20:54 19.07.2022)
 
Байден пожаловался на недостаточное снижение цен на бензин

Байден пожаловался, что цены на бензин не реагируют достаточно на снижение стоимости нефти

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин в стране не реагируют на снижение стоимости нефти должным образом.

"Сейчас, когда нефть подешевела, американцы не увидели снижения. Я хочу, чтобы низкие цены приносили пользу потребителям, а не поддерживали прибыль", — написал он в Twitter.

Президент считает, что с ростом цен на нефть быстро выросла и цена бензина на заправке, связав это с российской спецоперацией на Украине.
Байден ранее внес несколько предложений, направленных на снижение расценок на топливо в США, в частности, об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом — 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня глава Соединенных Штатов предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется.
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Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон.
В начале месяца Байден призвал владельцев автозаправок снизить цены на топливо, требование президента вызвало критику в экономических кругах, однако бензин с того момента подешевел на 30 центов.
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