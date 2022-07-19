19:05 19.07.2022 (обновлено: 20:54 19.07.2022)
Байден пожаловался на недостаточное снижение цен на бензин
Байден пожаловался, что цены на бензин не реагируют достаточно на снижение стоимости нефти
© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин в стране не реагируют на снижение стоимости нефти должным образом.
"Сейчас, когда нефть подешевела, американцы не увидели снижения. Я хочу, чтобы низкие цены приносили пользу потребителям, а не поддерживали прибыль", — написал он в Twitter.
Президент считает, что с ростом цен на нефть быстро выросла и цена бензина на заправке, связав это с российской спецоперацией на Украине.
Байден ранее внес несколько предложений, направленных на снижение расценок на топливо в США, в частности, об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом — 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня глава Соединенных Штатов предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется.
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон.
В начале месяца Байден призвал владельцев автозаправок снизить цены на топливо, требование президента вызвало критику в экономических кругах, однако бензин с того момента подешевел на 30 центов.