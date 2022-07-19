https://ria.ru/20220719/bashkiriya-1803361172.html

В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли три человека

В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли три человека - РИА Новости, 19.07.2022

В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли три человека

Три человека погибли, еще трое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии, сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T06:56

2022-07-19T06:56

2022-07-19T06:56

происшествия

республика башкортостан

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии, сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.Авария произошла около 4.00 (2.00 мск) на 196-м километре федеральной трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе."По имеющимся данным, столкнулись Ford Focus и встречная "Лада Ларгус". В результате аварии оба водителя и один пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. Госпитализированы три пассажира "Ларгуса", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место ДТП выехало руководство ГИБДД МВД по Башкирии. Подробности уточняются.

https://ria.ru/20220718/dtp-1803119520.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, республика башкортостан