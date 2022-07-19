Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли три человека - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/bashkiriya-1803361172.html
В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли три человека
В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли три человека - РИА Новости, 19.07.2022
В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли три человека
Три человека погибли, еще трое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии, сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T06:56
2022-07-19T06:56
происшествия
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_0:70:3077:1801_1920x0_80_0_0_eaba27931567fbed725f90636a61ba46.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии, сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.Авария произошла около 4.00 (2.00 мск) на 196-м километре федеральной трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе."По имеющимся данным, столкнулись Ford Focus и встречная "Лада Ларгус". В результате аварии оба водителя и один пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. Госпитализированы три пассажира "Ларгуса", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место ДТП выехало руководство ГИБДД МВД по Башкирии. Подробности уточняются.
https://ria.ru/20220718/dtp-1803119520.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_34361d2ca9bcc9cef8a6afbb4093a183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика башкортостан
06:56 19.07.2022
 
В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли три человека

В Башкирии в результате столкновения Ford Focus и "Лады Ларгус" погибли три человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии, сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.
Авария произошла около 4.00 (2.00 мск) на 196-м километре федеральной трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе.
"По имеющимся данным, столкнулись Ford Focus и встречная "Лада Ларгус". В результате аварии оба водителя и один пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. Госпитализированы три пассажира "Ларгуса", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место ДТП выехало руководство ГИБДД МВД по Башкирии. Подробности уточняются.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 07:36
В ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области погиб один человек
 
ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала