https://ria.ru/20220719/banki-1803437785.html

ЕС планирует частично разморозить ресурсы российских банков

ЕС планирует частично разморозить ресурсы российских банков - РИА Новости, 19.07.2022

ЕС планирует частично разморозить ресурсы российских банков

ЕС внесет поправки в санкции, которые позволят частично разморозить средства попавших под рестрикции российских банков для торговли и перевозки продовольствия,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:22

2022-07-19T13:22

2022-07-19T14:46

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ЕС внесет поправки в санкции, которые позволят частично разморозить средства попавших под рестрикции российских банков для торговли и перевозки продовольствия, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект шестого пакета ограничений."Страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы крупных российских кредиторов ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие", ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "Россия", — утверждают журналисты.В проекте документа говорится, что средства могут разморозить "после того, как будет определено, что такие экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений".Отмечается, что европейские власти собираются заморозить активы Сбербанка, за исключением тех, которые нужны для указанных целей.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры ЕС согласовали шестой пакет санкций. По его словам, туда войдут эмбарго на импорт российского золота, запрет на оказание бухгалтерских, аудиторских, налоговых и консалтинговых услуг, ужесточение торговли товарами двойного назначения и различные меры, касающиеся госзакупок, приема депозитов.Кроме того, как сообщил позже портал Euractiv, ограничения затронут 47 человек, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также восемь организаций, включая Сбербанк.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ на рубли. Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803416523.html

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803417510.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, санкции в отношении россии