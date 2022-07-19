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Банк "Санкт-Петербург" вошел в программу "зонтичных" поручительств КМСП - РИА Новости, 19.07.2022
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Банк "Санкт-Петербург" вошел в программу "зонтичных" поручительств КМСП
Банк "Санкт-Петербург" вошел в программу "зонтичных" поручительств КМСП - РИА Новости, 19.07.2022
Банк "Санкт-Петербург" вошел в программу "зонтичных" поручительств КМСП
Банк "Санкт-Петербург" стал двенадцатым участником программы "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, сообщается в телеграмм-канале Корпорации МСП. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:12
2022-07-19T10:12
экономика
александр исаевич
андрей белоусов
сбербанк россии
корпорация мсп
втб
мсп банк
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Банк "Санкт-Петербург" стал двенадцатым участником программы "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, сообщается в телеграмм-канале Корпорации МСП.Зонтичный" механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Поручительством Корпорации можно "закрыть" до 50 процентов суммы обеспечения по кредиту или до 70 процентов при дополнительной поддержке от региональных гарантийных организаций. Обеспечение до 90 процентов от суммы кредита предоставляется молодым и начинающим предпринимателям. Размер поручительства по кредиту одного заемщика или группы связанных заемщиков — до 1 миллиарда рублей, срок кредита — не более 180 месяцев. Поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию платит банк."Для предпринимателей финансовая поддержка становится еще доступнее благодаря новым банкам. Для бизнеса открыты дополнительные возможности для адаптации к новым экономическим условиям, создания, поддержки и развития производства, открытия дополнительных рабочих мест. Уже сегодня, благодаря "зонтичному" механизму кредит стал доступен каждому четвертому предпринимателю, а получение кредита стало бесшовным и автоматизированным для каждого предпринимателя", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Зонтичный" механизм поручительств был разработан по поручению президента и запущен Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализацию проекта в рамках нацпроекта по поддержке МСП курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.Ранее к "зонтичной" программе присоединились Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Открытие, Промсвязьбанк, МСП Банк, Совкомбанк, РНКБ, АК Барс, Банк ЗЕНИТ, Тинькофф.В планах Корпорации МСП до конца года выдать кредитов с "зонтичным" поручительством на сумму свыше 170 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220711/bankrotstvo-1801682246.html
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экономика, александр исаевич, андрей белоусов, сбербанк россии, корпорация мсп, втб, мсп банк
10:12 19.07.2022
 

Банк "Санкт-Петербург" вошел в программу "зонтичных" поручительств КМСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Банк "Санкт-Петербург" стал двенадцатым участником программы "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, сообщается в телеграмм-канале Корпорации МСП.
Зонтичный" механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Поручительством Корпорации можно "закрыть" до 50 процентов суммы обеспечения по кредиту или до 70 процентов при дополнительной поддержке от региональных гарантийных организаций. Обеспечение до 90 процентов от суммы кредита предоставляется молодым и начинающим предпринимателям. Размер поручительства по кредиту одного заемщика или группы связанных заемщиков — до 1 миллиарда рублей, срок кредита — не более 180 месяцев. Поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию платит банк.
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"Для предпринимателей финансовая поддержка становится еще доступнее благодаря новым банкам. Для бизнеса открыты дополнительные возможности для адаптации к новым экономическим условиям, создания, поддержки и развития производства, открытия дополнительных рабочих мест. Уже сегодня, благодаря "зонтичному" механизму кредит стал доступен каждому четвертому предпринимателю, а получение кредита стало бесшовным и автоматизированным для каждого предпринимателя", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Зонтичный" механизм поручительств был разработан по поручению президента и запущен Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализацию проекта в рамках нацпроекта по поддержке МСП курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Ранее к "зонтичной" программе присоединились Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Открытие, Промсвязьбанк, МСП Банк, Совкомбанк, РНКБ, АК Барс, Банк ЗЕНИТ, Тинькофф.
В планах Корпорации МСП до конца года выдать кредитов с "зонтичным" поручительством на сумму свыше 170 миллиардов рублей.
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ЭкономикаАлександр ИсаевичАндрей БелоусовСбербанк РоссииКорпорация МСПВТБМСП Банк
 
 
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