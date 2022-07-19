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Байден не убедил Эр-Рияд в своей позиции по Украине, считает Слуцкий - РИА Новости, 19.07.2022
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Байден не убедил Эр-Рияд в своей позиции по Украине, считает Слуцкий
Байден не убедил Эр-Рияд в своей позиции по Украине, считает Слуцкий - РИА Новости, 19.07.2022
Байден не убедил Эр-Рияд в своей позиции по Украине, считает Слуцкий
Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий считает, что президенту США Джо Байдену не удалось убедить Саудовскую Аравию принять свою... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:55
2022-07-19T15:03
в мире
саудовская аравия
сша
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
джо байден
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий считает, что президенту США Джо Байдену не удалось убедить Саудовскую Аравию принять свою позицию по Украине во время поездки в регион.По словам, Слуцкого, нельзя убеждать принять свою позицию и одновременно считать страну изгоем, критикуя ее руководство в том числе за смерть публициста Джамаля Хашукджи."Наследный принц Мухаммед бен Салман и Байден стукнулись кулаками – это как-то вывихнуто и неестественно… Не удалось… (убедить Саудовскую Аравию). Нужно быть искренним, по-настоящему надежным и открытым партнером, если мы хотим добиться понимания и шагов навстречу. Это касается всех. Говорю об этом без злорадства", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на вопрос о том, удалось ли Байдену убедить Саудовскую Аравию принять позицию США по Киеву.
https://ria.ru/20220718/politika-1802793744.html
саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, сша, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), джо байден, россия, леонид слуцкий (политик)
13:55 19.07.2022 (обновлено: 15:03 19.07.2022)
 
Байден не убедил Эр-Рияд в своей позиции по Украине, считает Слуцкий

Депутат Слуцкий считает, что Байден не смог убедить Эр-Рияд в своей позиции по Украине

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий считает, что президенту США Джо Байдену не удалось убедить Саудовскую Аравию принять свою позицию по Украине во время поездки в регион.
По словам, Слуцкого, нельзя убеждать принять свою позицию и одновременно считать страну изгоем, критикуя ее руководство в том числе за смерть публициста Джамаля Хашукджи.
"Наследный принц Мухаммед бен Салман и Байден стукнулись кулаками – это как-то вывихнуто и неестественно… Не удалось… (убедить Саудовскую Аравию). Нужно быть искренним, по-настоящему надежным и открытым партнером, если мы хотим добиться понимания и шагов навстречу. Это касается всех. Говорю об этом без злорадства", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на вопрос о том, удалось ли Байдену убедить Саудовскую Аравию принять позицию США по Киеву.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии встречи в аэропорту Эр-Рияда - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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В миреСаудовская АравияСШАМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Джо БайденРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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