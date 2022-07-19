13:55 19.07.2022 (обновлено: 15:03 19.07.2022)
Байден не убедил Эр-Рияд в своей позиции по Украине, считает Слуцкий
Депутат Слуцкий считает, что Байден не смог убедить Эр-Рияд в своей позиции по Украине
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий считает, что президенту США Джо Байдену не удалось убедить Саудовскую Аравию принять свою позицию по Украине во время поездки в регион.
По словам, Слуцкого, нельзя убеждать принять свою позицию и одновременно считать страну изгоем, критикуя ее руководство в том числе за смерть публициста Джамаля Хашукджи.
"Наследный принц Мухаммед бен Салман и Байден стукнулись кулаками – это как-то вывихнуто и неестественно… Не удалось… (убедить Саудовскую Аравию). Нужно быть искренним, по-настоящему надежным и открытым партнером, если мы хотим добиться понимания и шагов навстречу. Это касается всех. Говорю об этом без злорадства", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на вопрос о том, удалось ли Байдену убедить Саудовскую Аравию принять позицию США по Киеву.