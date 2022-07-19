https://ria.ru/20220719/araviya-1803447958.html

Байден не убедил Эр-Рияд в своей позиции по Украине, считает Слуцкий

Байден не убедил Эр-Рияд в своей позиции по Украине, считает Слуцкий - РИА Новости, 19.07.2022

Байден не убедил Эр-Рияд в своей позиции по Украине, считает Слуцкий

Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий считает, что президенту США Джо Байдену не удалось убедить Саудовскую Аравию принять свою... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:55

2022-07-19T13:55

2022-07-19T15:03

в мире

саудовская аравия

сша

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

джо байден

россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий считает, что президенту США Джо Байдену не удалось убедить Саудовскую Аравию принять свою позицию по Украине во время поездки в регион.По словам, Слуцкого, нельзя убеждать принять свою позицию и одновременно считать страну изгоем, критикуя ее руководство в том числе за смерть публициста Джамаля Хашукджи."Наследный принц Мухаммед бен Салман и Байден стукнулись кулаками – это как-то вывихнуто и неестественно… Не удалось… (убедить Саудовскую Аравию). Нужно быть искренним, по-настоящему надежным и открытым партнером, если мы хотим добиться понимания и шагов навстречу. Это касается всех. Говорю об этом без злорадства", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на вопрос о том, удалось ли Байдену убедить Саудовскую Аравию принять позицию США по Киеву.

https://ria.ru/20220718/politika-1802793744.html

саудовская аравия

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, саудовская аравия, сша, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), джо байден, россия, леонид слуцкий (политик)