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Последнюю "Ангару" для летных испытаний отправили на Плесецк - РИА Новости, 19.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220719/angara-1803371175.html
Последнюю "Ангару" для летных испытаний отправили на Плесецк
Последнюю "Ангару" для летных испытаний отправили на Плесецк - РИА Новости, 19.07.2022
Последнюю "Ангару" для летных испытаний отправили на Плесецк
Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") отправил на космодром Плесецк в Архангельской области последнюю ракету "Ангара" из серии носителей, предназначавшихся РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:13
2022-07-19T09:13
наука
космос - риа наука
плесецк (космодром)
роскосмос
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") отправил на космодром Плесецк в Архангельской области последнюю ракету "Ангара" из серии носителей, предназначавшихся для летных испытаний, сообщил во вторник "Роскосмос"."Отправляем новую "Ангару" на Плесецк! Этим пуском завершаются лётные испытания ракеты-носителя лёгкого класса семейства "Ангара", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Отмечается, что специалисты завершили испытания этой ракеты в филиале Центра Хруничева — ПО Полёт."По итогам оценки всех систем носителя на соответствие заложенным инженерным решениям подтверждена готовность "Ангары-1.2" к продолжению лётно-конструкторских испытаний на "северном" космодроме", - уточнили в госкорпорации.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал РИА Новости, что тяжелая "Ангара-А5" уже находится на Плесецке, и ее пуск возможен на рубеже 2022-2023 годов. Лёгкий носитель, по его словам, должны были скоро отправить на космодром, чтобы запустить в 2022 году.
https://ria.ru/20220705/angara-1800241956.html
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космос - риа наука, плесецк (космодром), роскосмос
09:13 19.07.2022
 
Последнюю "Ангару" для летных испытаний отправили на Плесецк

"Роскосмос": на космодром Плесецк отправили последнюю ракету "Ангара" для летных испытаний

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") отправил на космодром Плесецк в Архангельской области последнюю ракету "Ангара" из серии носителей, предназначавшихся для летных испытаний, сообщил во вторник "Роскосмос".
"Отправляем новую "Ангару" на Плесецк! Этим пуском завершаются лётные испытания ракеты-носителя лёгкого класса семейства "Ангара", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Отмечается, что специалисты завершили испытания этой ракеты в филиале Центра Хруничева — ПО Полёт.
"По итогам оценки всех систем носителя на соответствие заложенным инженерным решениям подтверждена готовность "Ангары-1.2" к продолжению лётно-конструкторских испытаний на "северном" космодроме", - уточнили в госкорпорации.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал РИА Новости, что тяжелая "Ангара-А5" уже находится на Плесецке, и ее пуск возможен на рубеже 2022-2023 годов. Лёгкий носитель, по его словам, должны были скоро отправить на космодром, чтобы запустить в 2022 году.
Генеральный директор АО Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева Алексей Варочко - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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