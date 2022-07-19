https://ria.ru/20220719/angara-1803371175.html

Последнюю "Ангару" для летных испытаний отправили на Плесецк

Последнюю "Ангару" для летных испытаний отправили на Плесецк - РИА Новости, 19.07.2022

Последнюю "Ангару" для летных испытаний отправили на Плесецк

Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") отправил на космодром Плесецк в Архангельской области последнюю ракету "Ангара" из серии носителей, предназначавшихся РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:13

2022-07-19T09:13

2022-07-19T09:13

наука

космос - риа наука

плесецк (космодром)

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802143153_0:140:2200:1378_1920x0_80_0_0_82f2e6fcde61789da73d7387e52e3839.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") отправил на космодром Плесецк в Архангельской области последнюю ракету "Ангара" из серии носителей, предназначавшихся для летных испытаний, сообщил во вторник "Роскосмос"."Отправляем новую "Ангару" на Плесецк! Этим пуском завершаются лётные испытания ракеты-носителя лёгкого класса семейства "Ангара", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Отмечается, что специалисты завершили испытания этой ракеты в филиале Центра Хруничева — ПО Полёт."По итогам оценки всех систем носителя на соответствие заложенным инженерным решениям подтверждена готовность "Ангары-1.2" к продолжению лётно-конструкторских испытаний на "северном" космодроме", - уточнили в госкорпорации.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал РИА Новости, что тяжелая "Ангара-А5" уже находится на Плесецке, и ее пуск возможен на рубеже 2022-2023 годов. Лёгкий носитель, по его словам, должны были скоро отправить на космодром, чтобы запустить в 2022 году.

https://ria.ru/20220705/angara-1800241956.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, плесецк (космодром), роскосмос