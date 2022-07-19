Последнюю "Ангару" для летных испытаний отправили на Плесецк
"Роскосмос": на космодром Плесецк отправили последнюю ракету "Ангара" для летных испытаний
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") отправил на космодром Плесецк в Архангельской области последнюю ракету "Ангара" из серии носителей, предназначавшихся для летных испытаний, сообщил во вторник "Роскосмос".
"Отправляем новую "Ангару" на Плесецк! Этим пуском завершаются лётные испытания ракеты-носителя лёгкого класса семейства "Ангара", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Отмечается, что специалисты завершили испытания этой ракеты в филиале Центра Хруничева — ПО Полёт.
"По итогам оценки всех систем носителя на соответствие заложенным инженерным решениям подтверждена готовность "Ангары-1.2" к продолжению лётно-конструкторских испытаний на "северном" космодроме", - уточнили в госкорпорации.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал РИА Новости, что тяжелая "Ангара-А5" уже находится на Плесецке, и ее пуск возможен на рубеже 2022-2023 годов. Лёгкий носитель, по его словам, должны были скоро отправить на космодром, чтобы запустить в 2022 году.