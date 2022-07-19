https://ria.ru/20220719/alrosa-1803398797.html

"Алроса" не смогла выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций

"Алроса" не смогла выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций - РИА Новости, 19.07.2022

"Алроса" не смогла выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций

"Алроса" технически не смогла исполнить обязательства по выплате купонов по двум выпускам еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый из-за санкций, в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:18

2022-07-19T11:18

2022-07-19T11:39

экономика

россия

алроса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149975/50/1499755000_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_de5e48b381f29eae1c3a970f084633b8.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Алроса" технически не смогла исполнить обязательства по выплате купонов по двум выпускам еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый из-за санкций, в этой связи компания запускает процедуру для выплаты в рублях, говорится в заявлении "Алросы"."Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении "Алросы" и Alrosa Finance S.A., эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 годах, гарантом по которым выступает компания, а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении РФ и российских лиц, 9 апреля и 25 июня компания технически не смогла исполнить обязательства по выплате очередных купонов по каждому из выпусков", - отмечается в сообщении компании."На основании полученных реестров держателей еврооблигаций компания планирует поручить НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий) организовать передачу денежных средств в счет выплаты купонов по еврооблигациям, срок выплат которых наступил 9 апреля и 25 апреля, в рублях Российской Федерации в порядке, предусмотренном официальным разъяснением Банка России", - заявили в "Алросе".

https://ria.ru/20220719/iran-1803397644.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, алроса