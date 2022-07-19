Рейтинг@Mail.ru
"Алроса" не смогла выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/alrosa-1803398797.html
"Алроса" не смогла выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций
"Алроса" не смогла выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций - РИА Новости, 19.07.2022
"Алроса" не смогла выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций
"Алроса" технически не смогла исполнить обязательства по выплате купонов по двум выпускам еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый из-за санкций, в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:18
2022-07-19T11:39
экономика
россия
алроса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149975/50/1499755000_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_de5e48b381f29eae1c3a970f084633b8.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Алроса" технически не смогла исполнить обязательства по выплате купонов по двум выпускам еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый из-за санкций, в этой связи компания запускает процедуру для выплаты в рублях, говорится в заявлении "Алросы"."Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении "Алросы" и Alrosa Finance S.A., эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 годах, гарантом по которым выступает компания, а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении РФ и российских лиц, 9 апреля и 25 июня компания технически не смогла исполнить обязательства по выплате очередных купонов по каждому из выпусков", - отмечается в сообщении компании."На основании полученных реестров держателей еврооблигаций компания планирует поручить НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий) организовать передачу денежных средств в счет выплаты купонов по еврооблигациям, срок выплат которых наступил 9 апреля и 25 апреля, в рублях Российской Федерации в порядке, предусмотренном официальным разъяснением Банка России", - заявили в "Алросе".
https://ria.ru/20220719/iran-1803397644.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149975/50/1499755000_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_77df8011867ffaf6c22728e04c4fc007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алроса
11:18 19.07.2022 (обновлено: 11:39 19.07.2022)
 
"Алроса" не смогла выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций

"Алроса" не смогла выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций из-за санкций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Офис компании "Алроса". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Алроса" технически не смогла исполнить обязательства по выплате купонов по двум выпускам еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый из-за санкций, в этой связи компания запускает процедуру для выплаты в рублях, говорится в заявлении "Алросы".
"Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении "Алросы" и Alrosa Finance S.A., эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 годах, гарантом по которым выступает компания, а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении РФ и российских лиц, 9 апреля и 25 июня компания технически не смогла исполнить обязательства по выплате очередных купонов по каждому из выпусков", - отмечается в сообщении компании.
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
11:13
В Госдуме назвали угрозы США Ирану санкциями забавными
"На основании полученных реестров держателей еврооблигаций компания планирует поручить НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий) организовать передачу денежных средств в счет выплаты купонов по еврооблигациям, срок выплат которых наступил 9 апреля и 25 апреля, в рублях Российской Федерации в порядке, предусмотренном официальным разъяснением Банка России", - заявили в "Алросе".
 
ЭкономикаРоссияАлроса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала