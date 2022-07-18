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Гладков дал старт работе белгородских "Поездов здоровья" - РИА Новости, 18.07.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220718/zdorove-1803327095.html
Гладков дал старт работе белгородских "Поездов здоровья"
Гладков дал старт работе белгородских "Поездов здоровья" - РИА Новости, 18.07.2022
Гладков дал старт работе белгородских "Поездов здоровья"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт работе мобильных комплексов "Поезда здоровья", которые теперь будут работать круглогодично, доставляя РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:18
2022-07-18T20:18
белгородская область
общество
здоровье - общество
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт работе мобильных комплексов "Поезда здоровья", которые теперь будут работать круглогодично, доставляя врачебные бригады в отделанные населенные пункты, сообщило областное правительство."Я рад, что нам удается выполнять обещания, которые мы давали жителям области. Запрос на качественное медицинское обслуживание очень большой. Несмотря на то, что регион достаточно компактный, отдаленных сел и хуторов у нас много. Люди, которые в них проживают, должны, так же как и городские жители, получать качественную и оперативную помощь", - обратился Гладков к медицинскому персоналу, который вместе с "Поездами здоровья" отправился в районы Белгородской области в понедельник.По словам Гладкова, для "Поездов здоровья" закуплено самое современное оборудование. Уже составлен график работы. "От себя и от всех жителей области хочу выразить благодарность врачам и медсестрам. Ваша миссия – помогать людям и находиться там, где вы нужнее всего", - добавил глава региона.Мобильные комплексы являются частью губернаторской программы "Здоровая Белгородчина". В понедельник они направились в Старооскольский и Белгородский районы, Валуйский и Яковлевский городские округа.В прошлом году по инициативе главы региона в тестовом режиме были запущены два "Поезда здоровья". Благодаря их работе за пару месяцев более 9,5 тысяч жителей из 30 сельских территорий смогли обследоваться, не обращаясь в больницы. После этого губернатор принял решение закупить четыре "Поезда здоровья" для работы на постоянной основе.В этом году мобильные составы будут передвигаться по населенным пунктам круглый год. В планах - обследовать около 200 тысяч жителей Белгородчины. Сопровождать "поезда" будут постоянные врачебно-сестринские бригады. Их задача - обследование и консультирование людей, а также раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, ХОБЛ и сахарного диабета. Бригады составят из сотрудников Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Также к работе мобильных комплексов привлекут узких специалистов из районных больниц.Передвижной маммограф и флюорограф, а также прицеп с кабинетами, оснащенными диагностическим оборудованием, помогут медработникам проводить функциональную диагностику, ультразвуковые и лабораторные исследования, осмотры узких специалистов.
https://ria.ru/20220705/gladkov-1800451018.html
https://ria.ru/20220708/rabota-1801192549.html
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общество, здоровье - общество, вячеслав гладков
20:18 18.07.2022
 
Гладков дал старт работе белгородских "Поездов здоровья"

Губернатор Гладков дал старт работе белгородских мобильных комплексов "Поезда здоровья"

© Фото : предоставлено правительством Белгородской области"Поезд здоровья" в Белгородской области
Поезд здоровья в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : предоставлено правительством Белгородской области
"Поезд здоровья" в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт работе мобильных комплексов "Поезда здоровья", которые теперь будут работать круглогодично, доставляя врачебные бригады в отделанные населенные пункты, сообщило областное правительство.
"Я рад, что нам удается выполнять обещания, которые мы давали жителям области. Запрос на качественное медицинское обслуживание очень большой. Несмотря на то, что регион достаточно компактный, отдаленных сел и хуторов у нас много. Люди, которые в них проживают, должны, так же как и городские жители, получать качественную и оперативную помощь", - обратился Гладков к медицинскому персоналу, который вместе с "Поездами здоровья" отправился в районы Белгородской области в понедельник.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 16:21Белгородская область
Гладков вручил главам районов сертификаты на новую коммунальную технику
По словам Гладкова, для "Поездов здоровья" закуплено самое современное оборудование. Уже составлен график работы. "От себя и от всех жителей области хочу выразить благодарность врачам и медсестрам. Ваша миссия – помогать людям и находиться там, где вы нужнее всего", - добавил глава региона.
Мобильные комплексы являются частью губернаторской программы "Здоровая Белгородчина". В понедельник они направились в Старооскольский и Белгородский районы, Валуйский и Яковлевский городские округа.
В прошлом году по инициативе главы региона в тестовом режиме были запущены два "Поезда здоровья". Благодаря их работе за пару месяцев более 9,5 тысяч жителей из 30 сельских территорий смогли обследоваться, не обращаясь в больницы. После этого губернатор принял решение закупить четыре "Поезда здоровья" для работы на постоянной основе.
В этом году мобильные составы будут передвигаться по населенным пунктам круглый год. В планах - обследовать около 200 тысяч жителей Белгородчины. Сопровождать "поезда" будут постоянные врачебно-сестринские бригады. Их задача - обследование и консультирование людей, а также раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, ХОБЛ и сахарного диабета. Бригады составят из сотрудников Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Также к работе мобильных комплексов привлекут узких специалистов из районных больниц.
Передвижной маммограф и флюорограф, а также прицеп с кабинетами, оснащенными диагностическим оборудованием, помогут медработникам проводить функциональную диагностику, ультразвуковые и лабораторные исследования, осмотры узких специалистов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 13:19Белгородская область
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков
 
Белгородская областьОбществоЗдоровье - ОбществоВячеслав Гладков
 
 
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