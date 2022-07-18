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Более четырех тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2022
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https://ria.ru/20220718/zdorove-1803174986.html
Более четырех тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья
Более четырех тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2022
Более четырех тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья
Более четырех тысяч человек проверили здоровье в городских парках Московской области с начала июня, говорится в сообщении министерства здравоохранения... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:30
2022-07-18T12:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Более четырех тысяч человек проверили здоровье в городских парках Московской области с начала июня, говорится в сообщении министерства здравоохранения Подмосковья.Акция "Проверь здоровье в парке" проводится в 26 городских округах Московской области по выходным дням. Жители области могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, а также сдать общий анализ крови."Это удобно, поскольку человеку не надо записываться на прием к специалисту, идти в поликлинику. Он может совместить приятное с полезным и проверить здоровье во время прогулки. За всё время такой возможностью воспользовались более 4,2 тысяч человек, из них почти 700 – в минувшие выходные", – приводятся слова первого заместителя председателя Правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье
12:30 18.07.2022
 

Более четырех тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Проверка здоровья в парке Московской области
Проверка здоровья в парке Московской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области /
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Более четырех тысяч человек проверили здоровье в городских парках Московской области с начала июня, говорится в сообщении министерства здравоохранения Подмосковья.
Акция "Проверь здоровье в парке" проводится в 26 городских округах Московской области по выходным дням. Жители области могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, а также сдать общий анализ крови.
"Это удобно, поскольку человеку не надо записываться на прием к специалисту, идти в поликлинику. Он может совместить приятное с полезным и проверить здоровье во время прогулки. За всё время такой возможностью воспользовались более 4,2 тысяч человек, из них почти 700 – в минувшие выходные", – приводятся слова первого заместителя председателя Правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье
 
 
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