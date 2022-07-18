https://ria.ru/20220718/zaporozhe-1803162522.html

Пензенская область поможет Запорожью восстановить разрушенные объекты

Пензенская область поможет Запорожью восстановить разрушенные объекты - РИА Новости, 18.07.2022

Пензенская область поможет Запорожью восстановить разрушенные объекты

Ситуация в подконтрольном России населенном пункте Пологи Запорожской области, который находится недалеко от линии соприкосновения, остается напряженной, однако РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:58

2022-07-18T11:58

2022-07-18T11:59

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ПОЛОГИ (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 18 июл - РИА Новости. Ситуация в подконтрольном России населенном пункте Пологи Запорожской области, который находится недалеко от линии соприкосновения, остается напряженной, однако уже в ближайшее время там начнут реализацию программ по восстановлению социальных объектов, заявил РИА Новости представитель администрации Пензенской области, прибывший для оказания помощи и содействия местным властям."Мы оценили масштабность разрушений, причем не только в Пологах, но и в во всем районе. Мы приняли решение, как именно оказать помощь подшефному району по ряду позиций. По ряду позиций мы готовы выполнить работы здесь, на месте, с учетом финансовых вливаний. Часть работы мы выполним у себя на территории и завезем сюда все необходимое. Причем это касается не только гумпомощи, но и строительных материалов, продуктов питания, средств гигиены и лекарств", - рассказал чиновник.По его словам, в первую очередь помощь получат слабозащищенные слои населения. Также он отметил, что представители российского региона помогут с формированием муниципальной власти, управлением доходной частью бюджета и готовы работать до того момента, когда будет ясно, что территория готова к "самостоятельному плаванию".Отдельно, по словам чиновника, были затронуты вопросы медицинского обслуживания.В целом же он отметил, что киевские власти в регион десятилетиями ничего не вкладывали. "Большая часть объектов построена при СССР, многие в рабочем состоянии, но в XXI веке это проблема", - резюмировал представитель Пензенской области.

https://ria.ru/20220714/melitopol-1802442584.html

https://ria.ru/20220705/shefstvo-1800418682.html

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запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пензенская область, ссср, запорожская область, в мире