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Пензенская область поможет Запорожью восстановить разрушенные объекты - РИА Новости, 18.07.2022
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Пензенская область поможет Запорожью восстановить разрушенные объекты
Пензенская область поможет Запорожью восстановить разрушенные объекты - РИА Новости, 18.07.2022
Пензенская область поможет Запорожью восстановить разрушенные объекты
Ситуация в подконтрольном России населенном пункте Пологи Запорожской области, который находится недалеко от линии соприкосновения, остается напряженной, однако РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:58
2022-07-18T11:59
специальная военная операция на украине
пензенская область
ссср
запорожская область
в мире
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ПОЛОГИ (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 18 июл - РИА Новости. Ситуация в подконтрольном России населенном пункте Пологи Запорожской области, который находится недалеко от линии соприкосновения, остается напряженной, однако уже в ближайшее время там начнут реализацию программ по восстановлению социальных объектов, заявил РИА Новости представитель администрации Пензенской области, прибывший для оказания помощи и содействия местным властям."Мы оценили масштабность разрушений, причем не только в Пологах, но и в во всем районе. Мы приняли решение, как именно оказать помощь подшефному району по ряду позиций. По ряду позиций мы готовы выполнить работы здесь, на месте, с учетом финансовых вливаний. Часть работы мы выполним у себя на территории и завезем сюда все необходимое. Причем это касается не только гумпомощи, но и строительных материалов, продуктов питания, средств гигиены и лекарств", - рассказал чиновник.По его словам, в первую очередь помощь получат слабозащищенные слои населения. Также он отметил, что представители российского региона помогут с формированием муниципальной власти, управлением доходной частью бюджета и готовы работать до того момента, когда будет ясно, что территория готова к "самостоятельному плаванию".Отдельно, по словам чиновника, были затронуты вопросы медицинского обслуживания.В целом же он отметил, что киевские власти в регион десятилетиями ничего не вкладывали. "Большая часть объектов построена при СССР, многие в рабочем состоянии, но в XXI веке это проблема", - резюмировал представитель Пензенской области.
https://ria.ru/20220714/melitopol-1802442584.html
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пензенская область, ссср, запорожская область, в мире
11:58 18.07.2022 (обновлено: 11:59 18.07.2022)
 
Пензенская область поможет Запорожью восстановить разрушенные объекты

Пензенская область поможет Запорожью восстановить разрушенные Киевом объекты

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствие удара украинских войск "Точкой-У" по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области
Последствие удара украинских войск Точкой-У по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Последствие удара украинских войск "Точкой-У" по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области. Архивное фото
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ПОЛОГИ (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 18 июл - РИА Новости. Ситуация в подконтрольном России населенном пункте Пологи Запорожской области, который находится недалеко от линии соприкосновения, остается напряженной, однако уже в ближайшее время там начнут реализацию программ по восстановлению социальных объектов, заявил РИА Новости представитель администрации Пензенской области, прибывший для оказания помощи и содействия местным властям.
"Мы оценили масштабность разрушений, причем не только в Пологах, но и в во всем районе. Мы приняли решение, как именно оказать помощь подшефному району по ряду позиций. По ряду позиций мы готовы выполнить работы здесь, на месте, с учетом финансовых вливаний. Часть работы мы выполним у себя на территории и завезем сюда все необходимое. Причем это касается не только гумпомощи, но и строительных материалов, продуктов питания, средств гигиены и лекарств", - рассказал чиновник.
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По его словам, в первую очередь помощь получат слабозащищенные слои населения. Также он отметил, что представители российского региона помогут с формированием муниципальной власти, управлением доходной частью бюджета и готовы работать до того момента, когда будет ясно, что территория готова к "самостоятельному плаванию".
"Мы ни в коем случае не вмешиваемся во внутренние процессы и не влияем на жизненный уклад территории, мы только помогаем. Мы изучили систему водоснабжения, подачи тепла, электроэнергии и выяснили, в чем именно есть острая необходимость. Причем, по каждому населенному пункту региона. Особое внимание уделено газифицированию, но масштаб работ тут велик", - отметил представитель пензенских властей.
Отдельно, по словам чиновника, были затронуты вопросы медицинского обслуживания.
"Мы прекрасно понимаем, что коронавирус никуда не ушел и, возможно, будет вспышка. В одном из медучреждений мы нашли кислородную станцию, она еще не установлена и мы прорабатываем вопрос ее монтажа. Большая часть территорий пользуется привозным кислородом, а производители, немалая их часть, остались за линией соприкосновения", - сказал чиновник.
В целом же он отметил, что киевские власти в регион десятилетиями ничего не вкладывали. "Большая часть объектов построена при СССР, многие в рабочем состоянии, но в XXI веке это проблема", - резюмировал представитель Пензенской области.
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