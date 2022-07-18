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Запад стремится сохранить несправедливый миропорядок, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.07.2022
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Запад стремится сохранить несправедливый миропорядок, заявил Нарышкин
Запад стремится сохранить несправедливый миропорядок, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.07.2022
Запад стремится сохранить несправедливый миропорядок, заявил Нарышкин
"Тоталитарно-либеральные" государства Запада стремятся сохранить существующий несправедливый миропорядок и готовы пойти ради этого на все, сказал в понедельник... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:50
2022-07-18T18:50
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
нато
евросоюз
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ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. "Тоталитарно-либеральные" государства Запада стремятся сохранить существующий несправедливый миропорядок и готовы пойти ради этого на все, сказал в понедельник журналистам в Ереване директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Сложности стоят не только перед странами СНГ, но и перед всем человечеством, потому что мы с вами сегодня находимся на таком сложном и остром этапе переформатирования миропорядка в многополярность. Те политические силы, это прежде всего и тоталитарно-либеральные режимы Запада, которые считали прежний мир своей вотчиной, делают все для того, чтобы сохранить существующий несправедливый миропорядок, и для этого готовы пойти на все, и в том числе на дестабилизацию ситуации в самых разных регионах мира", - сказал Нарышкин, оценивая вероятность создания коллективным Западом очагов нестабильности по периметру государств ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. По его словам, примером тому является очень большое количество конфликтов, кризисных ситуаций, в том числе и нынешние события на Украине."Что касается пространства СНГ, то в этом отношении страны, входящие в Содружество Независимых Государств, чувствуют себя более уверенно, потому что в нашем пространстве, пространстве СНГ, действуют интеграционные структуры, такие как ЕАЭС, ОДКБ. Все эти структуры были построены, созданы с учетом интересов всех государств, в них входящих. В этой связи такие интеграционные защитные инструменты являются хорошей гарантией для сохранения стабильности и безопасности", - отметил глава СВР. Кроме того, по его словам, у РФ достаточно сил и ресурсов, чтобы в трудную минуту защитить любого из своих союзников и друзей.
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в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, нато, евросоюз
18:50 18.07.2022
 
Запад стремится сохранить несправедливый миропорядок, заявил Нарышкин

Нарышкин: тоталитарно-либеральный Запад стремится сохранить несправедливый миропорядок

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. "Тоталитарно-либеральные" государства Запада стремятся сохранить существующий несправедливый миропорядок и готовы пойти ради этого на все, сказал в понедельник журналистам в Ереване директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Сложности стоят не только перед странами СНГ, но и перед всем человечеством, потому что мы с вами сегодня находимся на таком сложном и остром этапе переформатирования миропорядка в многополярность. Те политические силы, это прежде всего и тоталитарно-либеральные режимы Запада, которые считали прежний мир своей вотчиной, делают все для того, чтобы сохранить существующий несправедливый миропорядок, и для этого готовы пойти на все, и в том числе на дестабилизацию ситуации в самых разных регионах мира", - сказал Нарышкин, оценивая вероятность создания коллективным Западом очагов нестабильности по периметру государств ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. По его словам, примером тому является очень большое количество конфликтов, кризисных ситуаций, в том числе и нынешние события на Украине.
"Что касается пространства СНГ, то в этом отношении страны, входящие в Содружество Независимых Государств, чувствуют себя более уверенно, потому что в нашем пространстве, пространстве СНГ, действуют интеграционные структуры, такие как ЕАЭС, ОДКБ. Все эти структуры были построены, созданы с учетом интересов всех государств, в них входящих. В этой связи такие интеграционные защитные инструменты являются хорошей гарантией для сохранения стабильности и безопасности", - отметил глава СВР. Кроме того, по его словам, у РФ достаточно сил и ресурсов, чтобы в трудную минуту защитить любого из своих союзников и друзей.
Экраны с трансляцией выступления президента Путина на пленарном заседании XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Запад стоит на пути колеса истории
 
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