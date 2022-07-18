09:39 18.07.2022 (обновлено: 11:03 18.07.2022)
Захарова ответила Трасс на слова о готовности "вывести на разговор" Путина
Захарова вспомнила, как Трасс перепутала географические названия во время визита в Москву
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о возможности "осадить" коллегу — Сергея Лаврова — и "вызвать на разговор" президента России Владимира Путина.
В своем Telegram-канале Захарова изложила заявление Трасс: "Глава МИД Великобритании Лиз Трасс: "Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор".
На это Захарова ответила: "Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз".
"Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины "вызвать на разговор и осадить" Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия", — добавила представитель российского ведомства.
По ее словам, посол Британии тогда "была вынуждена нашептывать" министру в ухо правильные ответы и поправляла ее "после каждого ляпа".
Захарова также упрекнула главу британского ведомства в "отсутствии элементарных манер": по ее словам, Трасс во время ланча "сумела своим видом превратить старинный особнячок в затрапезный паб".
Глава британского МИД регулярно делает резонансные заявления. Так, в феврале на переговорах с Лавровым она заявила, что "Великобритания никогда не признает суверенитет России" над Воронежской и Ростовской областями. Как объяснило позже посольство, Трасс думала, что речь идет о части Украины.