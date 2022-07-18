08:54 18.07.2022 (обновлено: 09:19 18.07.2022)
В Сочи задержали мужчину, который приставал к ребенку в ТЦ
Полиция в Сочи задержала мужчину, который приставал к ребенку в детской комнате в ТЦ
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Мужчина, который приставал к трехлетней девочке в детской комнате одного из торговых центров Сочи, задержан, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подходит к маленькой девочке в детской комнате, целует её в губы, плотно прижимает, уходит, затем возвращается вновь, чтобы повторить манипуляции. После публикации сочинские полицейские организовали проверку. Следствие установило, что инцидент произошёл в детской комнате одного из торговых центров Сочи на улице Московской.
"Сотрудниками уголовного розыска после изучения камер видеонаблюдения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 35-летний житель города Белгорода и 17 июля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - прокомментировали в ведомстве.
Там уточнили, что после проверки будет принято процессуальное решение.
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