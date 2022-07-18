https://ria.ru/20220718/zaderzhanie-1803124948.html

В Сочи задержали мужчину, который приставал к ребенку в ТЦ

В Сочи задержали мужчину, который приставал к ребенку в ТЦ - РИА Новости, 18.07.2022

В Сочи задержали мужчину, который приставал к ребенку в ТЦ

Мужчина, который приставал к трехлетней девочке в детской комнате одного из торговых центров Сочи, задержан, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:54

2022-07-18T08:54

2022-07-18T09:19

происшествия

сочи

белгород

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СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Мужчина, который приставал к трехлетней девочке в детской комнате одного из торговых центров Сочи, задержан, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подходит к маленькой девочке в детской комнате, целует её в губы, плотно прижимает, уходит, затем возвращается вновь, чтобы повторить манипуляции. После публикации сочинские полицейские организовали проверку. Следствие установило, что инцидент произошёл в детской комнате одного из торговых центров Сочи на улице Московской."Сотрудниками уголовного розыска после изучения камер видеонаблюдения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 35-летний житель города Белгорода и 17 июля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - прокомментировали в ведомстве.Там уточнили, что после проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749028337.html

сочи

белгород

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, белгород