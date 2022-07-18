https://ria.ru/20220718/yasinovataya-1803212416.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:22

2022-07-18T14:22

2022-07-18T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/pomosch-1803208845.html

ясиноватая

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, украина