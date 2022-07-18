https://ria.ru/20220718/yasinovataya-1803212416.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:22
2022-07-18T14:22
2022-07-18T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/pomosch-1803208845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина
14:22 18.07.2022 (обновлено: 14:34 18.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов из "Градов"