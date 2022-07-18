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Процедура выборов президента Индии

Процедура выборов президента Индии - РИА Новости, 18.07.2022

Процедура выборов президента Индии

Согласно Конституции Индии, президент наделен исполнительной властью, которую осуществляет непосредственно или через должностных лиц, подчиненных ему (статья... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T00:54

2022-07-18T00:54

2022-07-18T00:54

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индия

нью-дели

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Согласно Конституции Индии, президент наделен исполнительной властью, которую осуществляет непосредственно или через должностных лиц, подчиненных ему (статья 53).Согласно статье 54 Конституции Индии, президент избирается членами коллегии выборщиков, которая состоит из избранных членов обеих палат парламента и избранных членов законодательных собраний штатов.Выборы президента проводятся в соответствии с системой пропорционального представительства на основе "единственного передаваемого голоса" (single transferable vote). Голосование является тайным. Президент избирается сроком на пять лет.Статья 55 Конституции Индии закрепляет то количество голосов, которое имеет право подать каждый выборный член парламента и законодательного собрания каждого штата.При этом каждый член законодательного собрания штата имеет столько голосов, сколько тысяч содержит частное от деления населения штата на общее число выборных членов собрания, если после вычета всех целых тысяч остаток составит не менее 500, то число голосов, которое может подать каждый член законодательного собрания штата, увеличивается на один голос. Каждый выборный член любой палаты парламента обладает таким количеством голосов, которое получается путем деления общего количества голосов, предоставленных членам законодательных собраний штатов, на общее количество выборных членов обеих палат парламента.Лицо, занимающее или занимавшее пост президента, иметь право на переизбрание на этот пост.Статья 324 Конституции возлагает на Избирательную комиссию Индии надзор, руководство и контроль за проведением выборов президента Индии.В соответствии с Актом о выборах президента (1952), Избирательная комиссия Индии публикует извещение о проведении выборов в официальной газете за 60 дней до окончания срока полномочий президента. Право баллотироваться на должность президента имеют граждане Индии, достигшие возраста 35 лет; отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность депутата Народной палаты; не занимающие какую-либо оплачиваемую должность в правительстве Индии или правительстве какого-либо штата, а также в местных органах государственной власти, подконтрольных правительству Индии или штата (статья 58 Конституции).В соответствии с Актом о выборах президента, для участия в выборах необходимо подать заявление о выдвижении в качестве кандидата в срок, установленный в извещении о проведении выборов. В любой день до момента окончания такого срока, с 11 до 15 часов, лицо, которое хочет участвовать в выборах, должно представить уполномоченному по выборам свое заявление. Если оно подано в другие часы, то в его принятии кандидату отказывается, о чем он извещается соответствующим образом. Заявление может быть подано лично либо лицами, выдвинувшими кандидатуру или поддерживающими ее выдвижение.Документ о выдвижении кандидата должен быть подписан не менее чем 50 избирателями в качестве выдвигающих кандидатуру и не менее чем 50 другими избирателями в качестве сторонников кандидата.Вместе с заявлением о выдвижении в качестве кандидата уполномоченному по выборам должна быть представлена копия документа о внесении его в список избирателей парламентского избирательного округа.Ни одно лицо, выдвигающее кандидатуру на выборах или поддерживающее ее, не имеет права подписывать более одного заявления о выдвижении кандидата.Обязательным требованием для кандидатов является внесение избирательного залога в размере 15 тысяч рупий.Актом о выборах президента установлены основания для отклонения заявления (статья 5Е): на день представления заявления кандидат не отвечает требованиям, установленным Конституцией Индии, для кандидатов на соответствующие должности; лица, выдвинувшие кандидатуру или поддерживающие ее, не имеют права подписывать заявление о выдвижении в качестве кандидата; заявление не подписано необходимым числом лиц, выдвигающих кандидатуру или поддерживающих ее; подпись кандидата или кого-либо из лиц, выдвинувших кандидатуру или поддерживающих ее, является поддельной; не соблюдены какие-либо требования, предъявляемые к процедуре подачи заявления.Статья 6 Акта о выборах президента закрепляет возможность для кандидата снять свою кандидатуру с выборов.В случае смерти кандидата об этом должен быть извещен уполномоченный по выборам. Если смерть наступила после его выдвижения в качестве кандидата и извещение об этом было представлено уполномоченному по выборам до начала голосования, уполномоченный по выборам должен провести проверку полученной информации и в случае ее подтверждения отменить голосование. Также уполномоченный по выборам должен представить отчет о произошедшем в Избирательную комиссию Индии, после чего вся процедура выборов проводится сначала. При этом кандидатам, которые баллотировались на выборы ранее, нет необходимости заново выдвигать свою кандидатуру, а лица, снявшие свою кандидатуру с выборов, в таком случае не имеют права баллотироваться вновь.В случае, если по истечении срока, установленного для снятия кандидатуры с выборов:В Индии порядок проведения голосования на выборах президента регулируется Правилами по выборам президента (1974). В соответствии с этими правилами на Избирательной комиссии Индии лежит обязанность по определению мест для проведения голосования в здании парламента Индии в Нью-Дели и в помещениях законодательных собраний штатов.После выдачи избирательного бюллетеня выборщику напротив его имени в списке ставится соответствующая отметка, а номер выборщика в списке ставится на отрывном корешке бюллетеня. В списке выборщик ставит свое имя и подпись, удостоверяющую в том, что он получил бюллетень.При голосовании выборщик расставляет кандидатов в порядке своих предпочтений. Предпочтение должно быть указано только цифрами. При этом отметка первого предпочтения является обязательной для того, чтобы бюллетень для голосования был действительным, другие предпочтения не являются обязательными.Для голосования избиратель должен использовать только ту ручку, которую ему предоставил председательствующий на избирательном участке.Порядок голосования, установленный в правилах 1974 года, предусматривает, что после голосования избиратель должен сложить бюллетень и опустить его в урну для голосования.Любое нарушение процедуры голосования влечет за собой аннулирование бюллетеня.Уточняется, что политические партии не должны влиять на своих депутатов в отношении голосования на президентских выборах.Для победы на выборах кандидатам на должность президента необходимо набрать количество голосов равное квоте, которая определяется следующим образом.Сначала подсчитывается количество первых предпочтений каждого кандидата, после чего они все суммируются. Полученная сумма делится на два, к итоговому числу прибавляется еще один голос. Полученное число и является квотой.Кандидат, набравший больше голосов, чем установленная квота, становится победителем. Если никто не набирает больше голосов, чем предусмотрено квотой, кандидат с наименьшим количеством голосов выбывает из гонки, а бюллетени исключенного кандидата распределяются между оставшимися кандидатами на основе второго предпочтительного выбора в этих бюллетенях. Затем процесс подсчета общего количества голосов за каждого кандидата повторяется. Этот процесс продолжается до тех пор, пока один из голосов не превысит квоту или пока не останется только один кандидат после последовательных исключений. Затем этот человек объявляется победителем президента Индии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, индия, нью-дели