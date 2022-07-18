Кулеба заявил о недостаточном количестве поставок тяжелого вооружения
Кулеба заявил, что Киев не удовлетворен количеством поставляемого ему тяжелого вооружения
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев не удовлетворен количеством поставляемого ему тяжелого вооружения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"На самом деле снабжение из разных стран разными каналами является довольно устойчивым, но количественно неудовлетворительным", - сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина". При этом он отметил, что тяжелое вооружение, в том числе американские РСЗО HIMARS, гаубицы и танки – "все идет и будет еще больше".
Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.