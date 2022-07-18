https://ria.ru/20220718/voennye-1803196180.html

На украинских военных ставили бактериологические опыты, заявил Косачев

На украинских военных ставили бактериологические опыты, заявил Косачев - РИА Новости, 18.07.2022

На украинских военных ставили бактериологические опыты, заявил Косачев

На украинских военнослужащих ставились бактериологические опыты на Украине, о чем косвенно может свидетельствовать содержание в их крови веществ, свойственных... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:30

2022-07-18T13:30

2022-07-18T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

константин косачев

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На украинских военнослужащих ставились бактериологические опыты на Украине, о чем косвенно может свидетельствовать содержание в их крови веществ, свойственных для "атипичных для украинцев" заболеваниях, заявил вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев."Анализ заборов крови у украинских военнослужащих, которые оказались в плену, подтверждает, что по целому ряду заболеваний, в том числе атипичных для украинцев, содержание соответствующих веществ в крови в разы, может быть, в десятки раз превосходит поддающиеся объяснению нормы", - заявил он журналистам после заседания комиссии.По словам Косачева, это значит, что на украинских военнослужащих ставились опыты и что на территории Украины проводились эксперименты в сфере крайне опасных инфекционных заболеваний."При определенных обстоятельствах эти заболевания могли бы распространяться в наступательных целях", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803186894.html

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, константин косачев