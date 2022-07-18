https://ria.ru/20220718/vladivostok-1803118730.html
Во Владивостоке мужчина выжил, выпав с восьмого этажа
Во Владивостоке мужчина выжил, выпав с восьмого этажа - РИА Новости, 18.07.2022
Во Владивостоке мужчина выжил, выпав с восьмого этажа
Мужчина во Владивостоке выпал с 8 этажа, но спасся, упав на козырёк третьего этажа, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T07:33
2022-07-18T07:33
2022-07-18T08:06
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Мужчина во Владивостоке выпал с 8 этажа, но спасся, упав на козырёк третьего этажа, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.В соцсетях опубликовано видео, снятое из окна дома. На кадрах видно, как мужчина сидит на бельевой решетке на 3 этаже. Автор видео рассказывает, что, вероятно, это сосед и что он упал с 8-го этажа.Он отметил, что пока нет информации о его состоянии."В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - добавил собеседник.Как сообщили РИА Новости в региональном МЧС, спасатели прибыли к дому, но помощь мужчине уже не понадобилась.
https://ria.ru/20220706/padenie-1800801199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток
07:33 18.07.2022 (обновлено: 08:06 18.07.2022)
Во Владивостоке мужчина выжил, выпав с восьмого этажа
Во Владивостоке выпавший с восьмого этажа мужчина спасся, упав на козырек третьего этажа
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Мужчина во Владивостоке выпал с 8 этажа, но спасся, упав на козырёк третьего этажа, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.
В соцсетях опубликовано видео, снятое из окна дома. На кадрах видно, как мужчина сидит на бельевой решетке на 3 этаже. Автор видео рассказывает, что, вероятно, это сосед и что он упал с 8-го этажа.
"В полицию поступило сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина сначала сидел на краю бельевой решетки на 8 этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Лермонтова в поселке Трудовое, а затем упал на козырек третьего этажа", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пока нет информации о его состоянии.
"В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - добавил собеседник.
Как сообщили РИА Новости в региональном МЧС
, спасатели прибыли к дому, но помощь мужчине уже не понадобилась.