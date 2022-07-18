https://ria.ru/20220718/vladivostok-1803118730.html

Во Владивостоке мужчина выжил, выпав с восьмого этажа

Во Владивостоке мужчина выжил, выпав с восьмого этажа - РИА Новости, 18.07.2022

Во Владивостоке мужчина выжил, выпав с восьмого этажа

Мужчина во Владивостоке выпал с 8 этажа, но спасся, упав на козырёк третьего этажа, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T07:33

2022-07-18T07:33

2022-07-18T08:06

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Мужчина во Владивостоке выпал с 8 этажа, но спасся, упав на козырёк третьего этажа, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.В соцсетях опубликовано видео, снятое из окна дома. На кадрах видно, как мужчина сидит на бельевой решетке на 3 этаже. Автор видео рассказывает, что, вероятно, это сосед и что он упал с 8-го этажа.Он отметил, что пока нет информации о его состоянии."В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - добавил собеседник.Как сообщили РИА Новости в региональном МЧС, спасатели прибыли к дому, но помощь мужчине уже не понадобилась.

https://ria.ru/20220706/padenie-1800801199.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток