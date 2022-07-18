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Пользователи ВКонтакте рассказали, где проводят отпуск - РИА Новости, 18.07.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали, где проводят отпуск
Пользователи ВКонтакте рассказали, где проводят отпуск - РИА Новости, 18.07.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, где проводят отпуск
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:39
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общество
россия
вконтакте
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МОСКВА, 18 июля – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, где они проводят отпуск.Варианты ответа были: путешествую по России; отдыхаю за границей; на даче; дома. Также можно было ответить, что у пользователя нет отпуска.В итоге большинство подписчиков ответили, что проводят отпуск дома. Так проголосовали почти 31% опрошенных. На втором месте оказались те, у кого нет отпуска — 29% проголосовавших. Путешествующих по России оказалось около 20% опрошенных, а отдыхающих за границей — всего 5%.В комментариях читатели рассказали, что с удовольствием путешествуют по России. Особенной популярностью пользуются поездки на Байкал и Кавказ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
общество, россия, вконтакте
12:39 18.07.2022
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, где проводят отпуск

© Depositphotos / AllaSerebrinaДевушки возле бассейна
Девушки возле бассейна - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июля – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети.

На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, где они проводят отпуск.

Варианты ответа были: путешествую по России; отдыхаю за границей; на даче; дома. Также можно было ответить, что у пользователя нет отпуска.

В итоге большинство подписчиков ответили, что проводят отпуск дома. Так проголосовали почти 31% опрошенных. На втором месте оказались те, у кого нет отпуска — 29% проголосовавших. Путешествующих по России оказалось около 20% опрошенных, а отдыхающих за границей — всего 5%.

В комментариях читатели рассказали, что с удовольствием путешествуют по России. Особенной популярностью пользуются поездки на Байкал и Кавказ.
 
ОбществоРоссияВКонтакте
 
 
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