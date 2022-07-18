https://ria.ru/20220718/vkontakte-1803171729.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, где проводят отпуск

Пользователи ВКонтакте рассказали, где проводят отпуск - РИА Новости, 18.07.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, где проводят отпуск

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:39

2022-07-18T12:39

2022-07-18T12:39

общество

россия

вконтакте

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МОСКВА, 18 июля – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, где они проводят отпуск.Варианты ответа были: путешествую по России; отдыхаю за границей; на даче; дома. Также можно было ответить, что у пользователя нет отпуска.В итоге большинство подписчиков ответили, что проводят отпуск дома. Так проголосовали почти 31% опрошенных. На втором месте оказались те, у кого нет отпуска — 29% проголосовавших. Путешествующих по России оказалось около 20% опрошенных, а отдыхающих за границей — всего 5%.В комментариях читатели рассказали, что с удовольствием путешествуют по России. Особенной популярностью пользуются поездки на Байкал и Кавказ.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вконтакте