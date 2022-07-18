https://ria.ru/20220718/vkontakte-1803171729.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, где проводят отпуск
Пользователи ВКонтакте рассказали, где проводят отпуск - РИА Новости, 18.07.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, где проводят отпуск
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:39
2022-07-18T12:39
2022-07-18T12:39
общество
россия
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738248601_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_db14cccb3031ed007e544eb7f1f3798a.jpg
МОСКВА, 18 июля – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельный опрос на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, где они проводят отпуск.Варианты ответа были: путешествую по России; отдыхаю за границей; на даче; дома. Также можно было ответить, что у пользователя нет отпуска.В итоге большинство подписчиков ответили, что проводят отпуск дома. Так проголосовали почти 31% опрошенных. На втором месте оказались те, у кого нет отпуска — 29% проголосовавших. Путешествующих по России оказалось около 20% опрошенных, а отдыхающих за границей — всего 5%.В комментариях читатели рассказали, что с удовольствием путешествуют по России. Особенной популярностью пользуются поездки на Байкал и Кавказ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738248601_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3580218cf6b0b95c69eb4dc64ca83905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вконтакте