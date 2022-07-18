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В Россию привезут новый смартфон Vivo T1 - РИА Новости, 18.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220718/vivo-1803272800.html
В Россию привезут новый смартфон Vivo T1
В Россию привезут новый смартфон Vivo T1 - РИА Новости, 18.07.2022
В Россию привезут новый смартфон Vivo T1
Компания Vivo анонсировала российскую презентацию нового смартфона T1. При его разработке учитывались пожелания геймеров, подчеркивают создатели. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:06
2022-07-18T17:06
наука
технологии
android
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Компания Vivo анонсировала российскую презентацию нового смартфона T1. При его разработке учитывались пожелания геймеров, подчеркивают создатели.Vivo T1 получил 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 680. В смартфоне есть 6 Гб оперативной памяти, а расширение позволяет увеличить объём ОЗУ дополнительно на 2 ГБ. Для хранения доступно 128 ГБ, есть и microSD объёмом до 1 ТБ.Камерный модуль состоит из трех сенсоров. Главный 50-Мп датчик поддерживает множество функций, которые помогают с легкостью снимать любые сцены как на близком, так и на дальнем расстоянии. Есть и поддержка ночного режима.Смартфон оснащен батарейкой объемом 5000 мАч, которые могут заряжаться на максимальной мощностью 44 Вт. Vivo T1 выйдет в цветах "Звездный путь" и "Таинственная галактика". Цену на гаджет в России обнародуют позже.
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технологии, android
17:06 18.07.2022
 

В Россию привезут новый смартфон Vivo T1

© VivoVivo T1
Vivo T1
© Vivo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Компания Vivo анонсировала российскую презентацию нового смартфона T1. При его разработке учитывались пожелания геймеров, подчеркивают создатели.
Vivo T1 получил 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 680. В смартфоне есть 6 Гб оперативной памяти, а расширение позволяет увеличить объём ОЗУ дополнительно на 2 ГБ. Для хранения доступно 128 ГБ, есть и microSD объёмом до 1 ТБ.
Камерный модуль состоит из трех сенсоров. Главный 50-Мп датчик поддерживает множество функций, которые помогают с легкостью снимать любые сцены как на близком, так и на дальнем расстоянии. Есть и поддержка ночного режима.
Смартфон оснащен батарейкой объемом 5000 мАч, которые могут заряжаться на максимальной мощностью 44 Вт. Vivo T1 выйдет в цветах "Звездный путь" и "Таинственная галактика". Цену на гаджет в России обнародуют позже.
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