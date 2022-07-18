https://ria.ru/20220718/vivo-1803272800.html

В Россию привезут новый смартфон Vivo T1

В Россию привезут новый смартфон Vivo T1 - РИА Новости, 18.07.2022

В Россию привезут новый смартфон Vivo T1

Компания Vivo анонсировала российскую презентацию нового смартфона T1. При его разработке учитывались пожелания геймеров, подчеркивают создатели. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:06

2022-07-18T17:06

2022-07-18T17:06

наука

технологии

android

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Компания Vivo анонсировала российскую презентацию нового смартфона T1. При его разработке учитывались пожелания геймеров, подчеркивают создатели.Vivo T1 получил 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 680. В смартфоне есть 6 Гб оперативной памяти, а расширение позволяет увеличить объём ОЗУ дополнительно на 2 ГБ. Для хранения доступно 128 ГБ, есть и microSD объёмом до 1 ТБ.Камерный модуль состоит из трех сенсоров. Главный 50-Мп датчик поддерживает множество функций, которые помогают с легкостью снимать любые сцены как на близком, так и на дальнем расстоянии. Есть и поддержка ночного режима.Смартфон оснащен батарейкой объемом 5000 мАч, которые могут заряжаться на максимальной мощностью 44 Вт. Vivo T1 выйдет в цветах "Звездный путь" и "Таинственная галактика". Цену на гаджет в России обнародуют позже.

https://ria.ru/20220217/smartfon-1773335141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, android