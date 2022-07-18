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Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ
Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ - РИА Новости, 18.07.2022
Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ начальника управления международно-правового сотрудничества РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:54
2022-07-18T18:40
политика
россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаила Виноградова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Виноградова Михаила Владимировича от осуществления функций Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека", - говорится в документе.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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политика, россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин
15:54 18.07.2022 (обновлено: 18:40 18.07.2022)
 
Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ

Президент Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного России при ЕСПЧ

© Фото : Генеральная прокуратура РФНачальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаил Виноградов
Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаил Виноградов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Генеральная прокуратура РФ
Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаил Виноградов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаила Виноградова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Виноградова Михаила Владимировича от осуществления функций Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека", - говорится в документе.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 18:20
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
 
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