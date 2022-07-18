https://ria.ru/20220718/vinogradov-1803245852.html

Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ

Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ - РИА Новости, 18.07.2022

Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ начальника управления международно-правового сотрудничества РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:54

2022-07-18T15:54

2022-07-18T18:40

политика

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаила Виноградова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Виноградова Михаила Владимировича от осуществления функций Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека", - говорится в документе.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20220611/putin-1794792585.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин