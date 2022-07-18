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Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР

Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022

Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР

Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских вертолета в результате удара по полевому аэродрому в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:35

2022-07-18T12:35

2022-07-18T13:05

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских вертолета в результате удара по полевому аэродрому в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8, еще два вертолета получили значительные повреждения."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия