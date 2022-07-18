https://ria.ru/20220718/vertolety-1803178577.html
Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР
Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022
Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР
Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских вертолета в результате удара по полевому аэродрому в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:35
2022-07-18T12:35
2022-07-18T13:05
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770648669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4dbb914ecc4ec150caea2dbb1b378c6.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских вертолета в результате удара по полевому аэродрому в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8, еще два вертолета получили значительные повреждения."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770648669_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_fc84dda490e4f463324ca6c7cd5e7344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия
12:35 18.07.2022 (обновлено: 13:05 18.07.2022)
Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР
Минобороны: артиллерия уничтожила два вертолета ВСУ и повредила еще два у Нового Донбасса