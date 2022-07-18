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Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/vertolety-1803178577.html
Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР
Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022
Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР
Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских вертолета в результате удара по полевому аэродрому в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:35
2022-07-18T13:05
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских вертолета в результате удара по полевому аэродрому в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8, еще два вертолета получили значительные повреждения."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия
12:35 18.07.2022 (обновлено: 13:05 18.07.2022)
 
Артиллерия вывела из строя четыре украинских вертолета в ДНР

Минобороны: артиллерия уничтожила два вертолета ВСУ и повредила еще два у Нового Донбасса

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских вертолета в результате удара по полевому аэродрому в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8, еще два вертолета получили значительные повреждения.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин", - говорится в документе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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