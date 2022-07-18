Джонсону и его министрам рекомендовали появляться на работе, сообщили СМИ
Sky News: оппозиция порекомендовала Джонсону и его министрам появляться на работе
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Член оппозиционной Лейбористской партии Британии и теневой министр по вопросам ЖКХ Лиза Нэнди порекомендовала уходящему в отставку премьеру Борису Джонсону и членам его кабмина "появляться на работе", чтобы справиться с последствиями аномальной жары, сообщает телеканал Sky News.
В Великобритании в понедельник и вторник ожидается рекордная жара, в связи с чем в пятницу в стране впервые в истории объявили красный уровень опасности. По прогнозам синоптиков, столбики термометров в эти дни могут подняться до 40 градусов, тем самым побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений в Великобритании в 38,7 градусов, установленный в 2003 году.
Согласно телеканалу, Нэнди заявила, что премьер-министр "явно отключился от работы" после объявления о своей отставке, "как и многие из его министров в его правительстве".
Отвечая на вопрос о том, что администрация может сделать, чтобы помочь людям в условиях аномальной жары, Нэнди заявила, что все члены правительства должны "появиться на работе". Как отмечает телеканал, ее комментарии были сделаны после того, как Джонсон во второй раз пропустил заседание кабмина, посвященное погодным условиям.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.