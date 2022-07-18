https://ria.ru/20220718/velikobritaniya-1803154096.html

Британские парламентарии проголосуют о доверии правительству

Британские парламентарии проголосуют о доверии правительству - РИА Новости, 18.07.2022

Британские парламентарии проголосуют о доверии правительству

Члены британского парламента проведут в понедельник голосование о доверии правительству на фоне возобновившихся призывов оппозиции к немедленному сложению... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:23

2022-07-18T11:23

2022-07-18T11:46

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Члены британского парламента проведут в понедельник голосование о доверии правительству на фоне возобновившихся призывов оппозиции к немедленному сложению полномочий Борисом Джонсоном, который продолжает выполнять обязанности премьер-министра до назначения нового главы кабмина, сообщает телеканал ITV.Отмечается, что если значительное число членов правящей в Великобритании Консервативной партии проголосуют против или по крайней мере воздержатся, то правительство потерпит поражение, и это, вероятнее всего, приведет к всеобщим выборам в парламент.Однако это представляется маловероятным, поскольку в настоящий момент Консервативная партия лишена лидера и не в состоянии участвовать в выборах, отмечает телеканал.Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии заявил, что Борис Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия правительству. ITV назвал такое явление "необычным", поскольку голосование будет проходить по предложению самого правительства. Это может дать Борису Джонсону последний шанс защитить свою репутацию перед членами парламента после "бурных событий", которые привели к его отставке на фоне обвинений во лжи и нарушении правил, подчеркивается в сообщении телеканала.Перед этим Лейбористская партия запрашивала проведение голосования по вотуму доверия правительству и премьеру Джонсону. Офис премьера этот запрос отклонил, заявив, что лейбористы "играют в политические игры" и это не рациональное использование "парламентского времени", так как Джонсон уже сам заявил о своей отставке.Голосование по вотуму доверия правительству проходит среди всех 650 членов палаты общин. Если правительство проигрывает, то оно должно будет уйти в отставку с дальнейшим проведением досрочных всеобщих выборов. Сейчас такой исход маловероятен, так как большинство (358 из 650) мест в палате общин сейчас занимают как раз консерваторы и то, что они будут голосовать против своего правительства для дальнейшего проведения парламентских выборов, маловероятно.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.После этого о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, однако шесть из них уже отсеялись на разных этапах выборов.Третий тур выборов премьер-министра Великобритании состоится в понедельник. В нем примут участие экс-глава минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

https://ria.ru/20220713/britaniya-1802200357.html

https://ria.ru/20220717/dzhonson-1803099223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, тереза мэй, лиз трасс, великобритания