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Власти Австралии не знают, что делать с избытком вакцины от COVID-19
Власти Австралии не знают, что делать с избытком вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2022
Власти Австралии не знают, что делать с избытком вакцины от COVID-19
Австралийские власти не знают, что делать с десятками миллионов доз вакцин от COVID-19, которые были закуплены для борьбы с пандемией, но так и не пригодились,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:35
2022-07-18T15:35
2022-07-18T15:36
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Австралийские власти не знают, что делать с десятками миллионов доз вакцин от COVID-19, которые были закуплены для борьбы с пандемией, но так и не пригодились, сообщил в понедельник телеканал ABC.По его данным, есть опасения, что препараты, с помощью которых надеялись предотвратить распространение коронавируса, придется просто выбросить.Как отмечает телеканал, из 255 миллионов закупленных доз в Австралии было применено менее четверти - почти 60 миллионов. Еще 40 миллионов были принесены в дар другим азиатским и тихоокеанским странам.Приводится мнение экспертов о том, что Австралия и другие развитые страны закупили слишком много вакцин от COVID-19. К примеру вакцины Novavax было закуплено на 51 миллион доз, а использовано было только 161 тысяча, что составило 0,3%.В Австралии 95% населения в возрасте старше 16 лет полностью привиты от коронавируса.
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в мире, здоровье - общество, австралия, коронавирус covid-19
15:35 18.07.2022 (обновлено: 15:36 18.07.2022)
Власти Австралии не знают, что делать с избытком вакцины от COVID-19
ABC: Австралия не знает, что делать с не использованными миллионами доз вакцины от COVID