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H&M поддержит увольняемых в России сотрудников - РИА Новости, 18.07.2022
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H&M поддержит увольняемых в России сотрудников
H&M поддержит увольняемых в России сотрудников - РИА Новости, 18.07.2022
H&M поддержит увольняемых в России сотрудников
Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M), в понедельник сообщивший об уходе с российского рынка, окажет поддержку увольняемым в России в сотрудникам. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:42
2022-07-18T16:49
в мире
россия
швеция
h&m
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ЦЮРИХ, 18 июл - РИА Новости. Шведский ретейлер Hennes&amp;Mauritz (H&amp;M), в понедельник сообщивший об уходе с российского рынка, окажет поддержку увольняемым в России в сотрудникам."Что касается наших сотрудников, мы сделаем все возможное для ответственного ухода из России, в ближайшие месяцы уделяя особое внимание справедливому и внимательному способу расставания с нашими местными коллегами", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ритейлера.Ранее в H&amp;M заявили РИА Новости, что магазины всех брендов компании откроются в России в августе для проведения финальных распродаж.H&amp;M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&amp;M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20220718/rasprodazha-1803205447.html
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в мире, россия, швеция, h&m
16:42 18.07.2022 (обновлено: 16:49 18.07.2022)
 
H&M поддержит увольняемых в России сотрудников

Ретейлер H&M окажет поддержку увольняемым в России сотрудников

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛоготип магазина одежды H&M на Тверской улице в Москве
Логотип магазина одежды H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Логотип магазина одежды H&M на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 18 июл - РИА Новости. Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M), в понедельник сообщивший об уходе с российского рынка, окажет поддержку увольняемым в России в сотрудникам.
"Что касается наших сотрудников, мы сделаем все возможное для ответственного ухода из России, в ближайшие месяцы уделяя особое внимание справедливому и внимательному способу расставания с нашими местными коллегами", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ритейлера.
Женщина возле магазина H&M в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
13:59
СМИ назвали сроки начала распродажи H&M в России
Ранее в H&M заявили РИА Новости, что магазины всех брендов компании откроются в России в августе для проведения финальных распродаж.
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
10:11
Н&M решила уйти из России
 
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