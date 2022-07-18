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H&M поддержит увольняемых в России сотрудников

H&M поддержит увольняемых в России сотрудников - РИА Новости, 18.07.2022

H&M поддержит увольняемых в России сотрудников

Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M), в понедельник сообщивший об уходе с российского рынка, окажет поддержку увольняемым в России в сотрудникам. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:42

2022-07-18T16:42

2022-07-18T16:49

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россия

швеция

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ЦЮРИХ, 18 июл - РИА Новости. Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M), в понедельник сообщивший об уходе с российского рынка, окажет поддержку увольняемым в России в сотрудникам."Что касается наших сотрудников, мы сделаем все возможное для ответственного ухода из России, в ближайшие месяцы уделяя особое внимание справедливому и внимательному способу расставания с нашими местными коллегами", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ритейлера.Ранее в H&M заявили РИА Новости, что магазины всех брендов компании откроются в России в августе для проведения финальных распродаж.H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20220718/rasprodazha-1803205447.html

https://ria.ru/20220718/nm-1803137552.html

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швеция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, швеция, h&m