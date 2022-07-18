https://ria.ru/20220718/uran-1803125092.html

Узбекистан планирует к 2031 году увеличить добычу урана в два раза

Узбекистан планирует к 2031 году увеличить добычу урана в два раза - РИА Новости, 18.07.2022

Узбекистан планирует к 2031 году увеличить добычу урана в два раза

Узбекистан планирует в 2022-2030 годах увеличить добычу урана в 2 раза - до 7,1 тысячи тонн в год, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиеева, РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:56

2022-07-18T08:56

2022-07-18T08:56

экономика

узбекистан

магатэ

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ТАШКЕНТ, 18 июл – РИА Новости. Узбекистан планирует в 2022-2030 годах увеличить добычу урана в 2 раза - до 7,1 тысячи тонн в год, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиеева, опубликованного в понедельник."Утвердить целевые показатели добычи и переработки урана", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте национальной базы данных Lex.uz. В соответствии с документом, объем добычи планируется увеличить с 3,526 тысячи тонн по итогам 2021 года до 7,1 тысячи тонн в 2030 году.Документом также утверждены показатели темпов наращивания запасов урана в 2022-2030 годах за счет активизации геологоразведочных работ – с 4,7 тысячи тонн до 10,5 тысячи тонн.Постановлением утвержден перечень 20 инвестиционных проектов общей стоимостью около 460 миллионов долларов для увеличения добычи урана в республике.По данным МАГАТЭ, Узбекистан находится на седьмом месте в мире по запасам урана и на пятом по его добыче. Страна не является потребителем урановой продукции и весь произведенный уран экспортируется. До недавнего времени ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) обладал монопольным правом на добычу, обогащение и экспорт урана в республике. В январе 2019 года Мирзиеев своим постановлением одобрил реорганизацию НГМК и создания на его базе отдельных госактивов. С 2022 года "Навоиуран" осуществляет добычу урана в стране.В структуру уранового производства НГМК входили гидрометаллургический завод ГМЗ-1 в Навои, три предприятия по добыче, в отработку вовлечены запасы порядка 10 месторождений. В течение последних лет правительство Узбекистана пытается привлечь иностранных инвесторов в разработку урановых месторождений черносланцевого типа, которые в настоящее время в республике не отрабатываются и в экономическом плане требуют существенных инвестиций. Месторождения урана песчаникового типа, более доступного для разработки, входили в ресурсную базу НГМК.

https://ria.ru/20220505/ssha-1787091479.html

узбекистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, узбекистан, магатэ