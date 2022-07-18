https://ria.ru/20220718/uniper-1803298233.html

Uniper и RWE получили письмо "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа

Uniper и RWE получили письмо "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа - РИА Новости, 18.07.2022

Uniper и RWE получили письмо "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа

Немецкие энергоконцерны Uniper и RWE получили от "Газпрома" письмо о форс-мажоре по газовому контракту, сообщило Reuters со ссылкой на заявления компаний. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:08

2022-07-18T18:08

2022-07-18T20:28

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Немецкие энергоконцерны Uniper и RWE получили от "Газпрома" письмо о форс-мажоре по газовому контракту, сообщило Reuters со ссылкой на заявления компаний.До этого агентство передавало, что "Газпром" уведомил как минимум одного крупного покупателя о форс-мажорных обстоятельствах в связи с поставками в Европу. Тогда издание не уточнило, о какой компании идет речь.По заявлению главного импортера российского газа в Германии Uniper, на которое ссылается Reuters, в письме "Газпром" задним числом объявил о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа.В немецком энергоконцерне заявили, что посчитали требования российского поставщика необоснованными и отклонили их.Компания RWE также получила уведомление, но отказалась комментировать детали или юридическую позицию компании, уточнило агентство.Ранее "Газпром" сообщил о вынужденном снижении поставок по "Северному потоку" до 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов. Поставщик мотивировал это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против России не смогла вовремя вернуть турбину из ремонта с канадского завода, а также выявленными неисправностями двигателей.Uniper 8 июля запросила у немецкого правительства господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек подчеркнул, что правительство не допустит банкротства концерна и обсуждает возможные решения. Позже, 18 июля, Uniper заявил, что для поддержания ликвидности начал отбирать топливо из хранилищ, предупредил клиентов о возможном росте цен, а также сообщил о заявке на увеличение лимита по кредитной линии KfW в два миллиарда евро — она уже исчерпана.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что снижение поставок вызвано проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не использовала поставки газа, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220718/turbina-1803175976.html

https://ria.ru/20220718/energiya-1803140193.html

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экономика, роберт хабек, германия, россия, европа, газпром, uniper, siemens