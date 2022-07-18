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Благоустройство Конюшковской улицы в Москве выполнили на 40 процентов - РИА Новости, 18.07.2022
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Благоустройство Конюшковской улицы в Москве выполнили на 40 процентов
Благоустройство Конюшковской улицы в Москве выполнили на 40 процентов - РИА Новости, 18.07.2022
Благоустройство Конюшковской улицы в Москве выполнили на 40 процентов
Выполнено 40% работ по комплексному благоустройству Конюшковской улицы в центре Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:37
2022-07-18T09:37
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Выполнено 40% работ по комплексному благоустройству Конюшковской улицы в центре Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 40% работ по благоустройству Конюшковской улицы в центре столицы. Обновление Конюшковской улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала, основная задача - сделать ее более комфортной для местных жителей и пешеходов, сохранив при этом транзитную функцию. Пешеходные зоны станут больше и функциональнее, так как расширим тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта. Сейчас выполнили уже 40% от общего объема запланированных работ, основные мероприятия по благоустройству завершим в сентябре", - заявил Бирюков.Заммэра напомнил, что ранее в этом районе были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, площади у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская".Он подчеркнул, что в настоящее время на 65% завершено устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, ведется прокладка дополнительной водосточной сети."Приступили к асфальтированию дворовых территорий, позже заменим покрытие проезжей части и сделаем парковочные карманы. Завершен монтаж первого их трех остановочных павильонов, ведется обустройство газона общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Сделаем небольшие пространства для отдыха с удобными лавочками, высадим более 50 деревьев и почти 40 кустарников, установим 56 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками", - рассказал Бирюков.Бирюков сообщил, что в районе Малого Конюшковского переулка для удобства горожан планируется организовать новый наземный переход с дополнительным светофором и реконструировать два существующих светофора.
https://ria.ru/20220716/blagoustroystvo-1802904612.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
09:37 18.07.2022
 

Благоустройство Конюшковской улицы в Москве выполнили на 40 процентов

© Комплекс городского хозяйства Москвы Визуализация от комплекса городского хозяйства Конюшковской улицы
 Визуализация от комплекса городского хозяйства Конюшковской улицы
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Визуализация от комплекса городского хозяйства Конюшковской улицы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Выполнено 40% работ по комплексному благоустройству Конюшковской улицы в центре Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 40% работ по благоустройству Конюшковской улицы в центре столицы. Обновление Конюшковской улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала, основная задача - сделать ее более комфортной для местных жителей и пешеходов, сохранив при этом транзитную функцию. Пешеходные зоны станут больше и функциональнее, так как расширим тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта. Сейчас выполнили уже 40% от общего объема запланированных работ, основные мероприятия по благоустройству завершим в сентябре", - заявил Бирюков.
Заммэра напомнил, что ранее в этом районе были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, площади у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская".
Он подчеркнул, что в настоящее время на 65% завершено устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, ведется прокладка дополнительной водосточной сети.
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"Приступили к асфальтированию дворовых территорий, позже заменим покрытие проезжей части и сделаем парковочные карманы. Завершен монтаж первого их трех остановочных павильонов, ведется обустройство газона общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Сделаем небольшие пространства для отдыха с удобными лавочками, высадим более 50 деревьев и почти 40 кустарников, установим 56 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками", - рассказал Бирюков.
Бирюков сообщил, что в районе Малого Конюшковского переулка для удобства горожан планируется организовать новый наземный переход с дополнительным светофором и реконструировать два существующих светофора.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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