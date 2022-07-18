https://ria.ru/20220718/ulitsa-1803131826.html

Благоустройство Конюшковской улицы в Москве выполнили на 40 процентов

Благоустройство Конюшковской улицы в Москве выполнили на 40 процентов - РИА Новости, 18.07.2022

Благоустройство Конюшковской улицы в Москве выполнили на 40 процентов

Выполнено 40% работ по комплексному благоустройству Конюшковской улицы в центре Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:37

2022-07-18T09:37

2022-07-18T09:37

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Выполнено 40% работ по комплексному благоустройству Конюшковской улицы в центре Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 40% работ по благоустройству Конюшковской улицы в центре столицы. Обновление Конюшковской улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала, основная задача - сделать ее более комфортной для местных жителей и пешеходов, сохранив при этом транзитную функцию. Пешеходные зоны станут больше и функциональнее, так как расширим тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта. Сейчас выполнили уже 40% от общего объема запланированных работ, основные мероприятия по благоустройству завершим в сентябре", - заявил Бирюков.Заммэра напомнил, что ранее в этом районе были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, площади у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская".Он подчеркнул, что в настоящее время на 65% завершено устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, ведется прокладка дополнительной водосточной сети."Приступили к асфальтированию дворовых территорий, позже заменим покрытие проезжей части и сделаем парковочные карманы. Завершен монтаж первого их трех остановочных павильонов, ведется обустройство газона общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Сделаем небольшие пространства для отдыха с удобными лавочками, высадим более 50 деревьев и почти 40 кустарников, установим 56 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками", - рассказал Бирюков.Бирюков сообщил, что в районе Малого Конюшковского переулка для удобства горожан планируется организовать новый наземный переход с дополнительным светофором и реконструировать два существующих светофора.

https://ria.ru/20220716/blagoustroystvo-1802904612.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков