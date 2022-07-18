14:34 18.07.2022 (обновлено: 14:37 18.07.2022)
Вице-премьер Украины ожидает новую волну переселенцев с востока страны
Вице-премьер Украины Верещук спрогнозировала новую волну переселенцев с востока страны
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Власти Украины прогнозируют новую волну переселенцев из востока страны с началом отопительного сезона, размещать внутренне перемещенных граждан планируют в учебных заведениях, сообщала в понедельник вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.
"Мы прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад страны. Правительство ведет работу над тем, чтобы переселенцы были размещены в комфортных условиях. Скорее всего, они будут размещаться в учебных заведениях и общежитиях", - приводит слова Верещук издание "Укринформ". По ее словам, Запорожская область фактически отрезана от газоснабжения, у руководства области пока нет возможности возобновить поставки. "Только 4,5 миллионов внутренне перемещенных лиц зарегистрировались, а почти 7 миллионов - внутренне перемещенные лица", - уточнила она.
Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), за период с 24 февраля по 5 июля около 8,8 миллиона человек выехало из Украины. Ранее украинский телеканал "1+1" сообщал, что в западных областях Украины местные власти готовятся выселять беженцев из школ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.