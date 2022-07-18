https://ria.ru/20220718/ukraina-1803200681.html
Названы три условия, при которых США прекратят спонсировать Зеленского
Названы три условия, при которых США прекратят спонсировать Зеленского - РИА Новости, 18.07.2022
Названы три условия, при которых США прекратят спонсировать Зеленского
Американское финансирование режима Владимира Зеленского для борьбы с Россией в будущем может прекратиться из-за экономической и политической нестабильности в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:44
2022-07-18T13:44
2022-07-18T16:37
украина
киев
сша
университет мэриленда
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американское финансирование режима Владимира Зеленского для борьбы с Россией в будущем может прекратиться из-за экономической и политической нестабильности в самих Соединенных Штатах, пишет The Economist.По мнению авторов статьи, после утверждения в мае дополнительного бюджета в размере 40 миллиардов долларов в кругах политиков-демократов назревает недовольство огромными тратами на поддержку Киева."Помощь Украине рассчитана до конца финансового года 30 сентября, но никто точно не знает, когда закончатся деньги. Мало кто в конгрессе считает, что еще один большой пакет помощи Украине может быть принят до промежуточных выборов. Многие говорят, что после этого могут возникнуть трудности", — отмечается в материале.Исходя из этого, в The Economist допустили, что американская поддержка Украины пошатнется из-за трех факторов. Первый — возможная победа на промежуточных выборах республиканцев, среди которых может оказаться много молодых представителей партии.Как заявлял Рубен Галлего, демократ палаты представителей, в этом случае Киев вовсе перестанут поддерживать.Также обозреватели признали, что объяснить простым американцам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, зачем бюджетные деньги отправляют в страну "за полмира", становится все труднее. Непопулярность подобных мер может повлиять на принятие дальнейших решений."В целом уже меньше американцев готовы заплатить экономическую цену за поддержку Украины, чем в марте. Но недавний опрос, проведенный для Университета Мэриленда, показал, что разрыв между демократами и республиканцами тоже увеличивается. Среди демократов 78 процентов согласны на более дорогое топливо и 72 процента готовы терпеть большую инфляцию, чтобы помочь Украине; среди республиканцев на это пойдут только 44 процента и 39 процентов соответственно", — подчеркивается в статье.Третьим фактором, способным лишить киевский режим спонсорских вложений, видят перспективу затяжного конфликта, который администрация Джо Байдена поддерживает по "неясным" причинам, продолжая поставки оружия.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для Киева. В российском оборонном ведомстве предупреждали, что склады с боевой техникой станут законными целями российских Воздушно-космических сил.Запад также усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803168150.html
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803192481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, сша, университет мэриленда, нато, санкции в отношении россии
13:44 18.07.2022 (обновлено: 16:37 18.07.2022)
Названы три условия, при которых США прекратят спонсировать Зеленского
The Economist предрек окончание военной помощи Зеленскому от США по трем причинам
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Американское финансирование режима Владимира Зеленского для борьбы с Россией в будущем может прекратиться из-за экономической и политической нестабильности в самих Соединенных Штатах, пишет The Economist
.
По мнению авторов статьи, после утверждения в мае дополнительного бюджета в размере 40 миллиардов долларов в кругах политиков-демократов назревает недовольство огромными тратами на поддержку Киева.
"Помощь Украине рассчитана до конца финансового года 30 сентября, но никто точно не знает, когда закончатся деньги. Мало кто в конгрессе считает, что еще один большой пакет помощи Украине может быть принят до промежуточных выборов. Многие говорят, что после этого могут возникнуть трудности", — отмечается в материале.
Исходя из этого, в The Economist допустили, что американская поддержка Украины пошатнется из-за трех факторов. Первый — возможная победа на промежуточных выборах республиканцев, среди которых может оказаться много молодых представителей партии.
"Если они составят большую долю республиканцев в палате представителей, где рассматриваются законопроекты о расходах, и особенно если они будут удерживать баланс сил, предоставление большей помощи Украине станет сложнее", — объяснили авторы.
Как заявлял Рубен Галлего, демократ палаты представителей, в этом случае Киев вовсе перестанут поддерживать.
Также обозреватели признали, что объяснить простым американцам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, зачем бюджетные деньги отправляют в страну "за полмира", становится все труднее. Непопулярность подобных мер может повлиять на принятие дальнейших решений.
"В целом уже меньше американцев готовы заплатить экономическую цену за поддержку Украины, чем в марте. Но недавний опрос, проведенный для Университета Мэриленда, показал, что разрыв между демократами и республиканцами тоже увеличивается. Среди демократов 78 процентов согласны на более дорогое топливо и 72 процента готовы терпеть большую инфляцию, чтобы помочь Украине; среди республиканцев на это пойдут только 44 процента и 39 процентов соответственно", — подчеркивается в статье.
Третьим фактором, способным лишить киевский режим спонсорских вложений, видят перспективу затяжного конфликта, который администрация Джо Байдена поддерживает по "неясным" причинам, продолжая поставки оружия.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для Киева. В российском оборонном ведомстве предупреждали, что склады с боевой техникой станут законными целями российских Воздушно-космических сил.
Запад также усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.