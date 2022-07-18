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В США могут отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России - РИА Новости, 18.07.2022
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В США могут отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России
В США могут отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России - РИА Новости, 18.07.2022
В США могут отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России
Комиссия США по международной торговле постановила, что азотные удобрения из России не представляют угрозы американской индустрии, поэтому для антидемпинговых... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:39
2022-07-18T19:58
экономика
россия
сша
в мире
пошлины
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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Комиссия США по международной торговле постановила, что азотные удобрения из России не представляют угрозы американской индустрии, поэтому для антидемпинговых пошлин нет оснований, свидетельствует информация, опубликованная на сайте ведомства."Карбамидно-аммиачные смеси из России и Тринидада и Тобаго не несут урона американской индустрии", — сообщило ведомство, опубликовав окончательное решение по антидемпинговому расследованию.О том, что комиссия по международной торговле США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго сообщалось еще в июне прошлого года. Ранее США предупредили о возможности введения антидемпинговые пошлин в отношении карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из Российской Федерации, заявив, что она продается по заниженным ценам. Минторг США рекомендовал, таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США. Сообщалось, что до завершения антидемпингового расследования с российских поставщиков будут взиматься соответствующие пошлины.На прошлой неделе Министерство финансов США ослабило ограничительные меры против России, разрешив транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802566894.html
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экономика, россия, сша, в мире, пошлины
18:39 18.07.2022 (обновлено: 19:58 18.07.2022)
 
В США могут отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России

Комиссия США рекомендовала отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России

CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of CommerceФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Комиссия США по международной торговле постановила, что азотные удобрения из России не представляют угрозы американской индустрии, поэтому для антидемпинговых пошлин нет оснований, свидетельствует информация, опубликованная на сайте ведомства.
"Карбамидно-аммиачные смеси из России и Тринидада и Тобаго не несут урона американской индустрии", — сообщило ведомство, опубликовав окончательное решение по антидемпинговому расследованию.
Американский флаг возле здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 21:22
США разрешили операции с Россией, связанные с удобрениями и продовольствием
О том, что комиссия по международной торговле США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго сообщалось еще в июне прошлого года.
Ранее США предупредили о возможности введения антидемпинговые пошлин в отношении карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из Российской Федерации, заявив, что она продается по заниженным ценам. Минторг США рекомендовал, таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США. Сообщалось, что до завершения антидемпингового расследования с российских поставщиков будут взиматься соответствующие пошлины.
На прошлой неделе Министерство финансов США ослабило ограничительные меры против России, разрешив транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 17:41
Путин указал на проблемы рынка удобрений из-за санкций
 
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