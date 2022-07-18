https://ria.ru/20220718/udobreniya-1803306185.html

В США могут отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России

В США могут отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России - РИА Новости, 18.07.2022

В США могут отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России

Комиссия США по международной торговле постановила, что азотные удобрения из России не представляют угрозы американской индустрии, поэтому для антидемпинговых... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:39

2022-07-18T18:39

2022-07-18T19:58

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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Комиссия США по международной торговле постановила, что азотные удобрения из России не представляют угрозы американской индустрии, поэтому для антидемпинговых пошлин нет оснований, свидетельствует информация, опубликованная на сайте ведомства."Карбамидно-аммиачные смеси из России и Тринидада и Тобаго не несут урона американской индустрии", — сообщило ведомство, опубликовав окончательное решение по антидемпинговому расследованию.О том, что комиссия по международной торговле США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго сообщалось еще в июне прошлого года. Ранее США предупредили о возможности введения антидемпинговые пошлин в отношении карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из Российской Федерации, заявив, что она продается по заниженным ценам. Минторг США рекомендовал, таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США. Сообщалось, что до завершения антидемпингового расследования с российских поставщиков будут взиматься соответствующие пошлины.На прошлой неделе Министерство финансов США ослабило ограничительные меры против России, разрешив транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802566894.html

https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799358801.html

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сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сша, в мире, пошлины