https://ria.ru/20220718/ubiystvo-1803143550.html
Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа
Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа - РИА Новости, 18.07.2022
Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа
Житель Кирова в ходе ссоры выбросил собутыльника с девятого этажа — сейчас он заключен под стражу по обвинению в убийстве, сообщает в понедельник региональное... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:37
2022-07-18T10:37
2022-07-18T11:25
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Житель Кирова в ходе ссоры выбросил собутыльника с девятого этажа — сейчас он заключен под стражу по обвинению в убийстве, сообщает в понедельник региональное управление СК России."По версии следствия, 13 июля в комнате коммунальной квартиры на улице Профсоюзная компания распивала спиртные напитки. Между двумя мужчинами произошла ссора. В результате конфликта 42-летний обвиняемый сдавил руками шею 41-летнего потерпевшего, после чего вытолкнул его из открытого окна с высоты 9 этажа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, потерпевший скончался на месте", — говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан, ему уже предъявлено обвинение. Суд заключил мужчину в СИЗО на время расследования.
https://ria.ru/20220616/prigovor-1795892704.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:37 18.07.2022 (обновлено: 11:25 18.07.2022)
Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа
Жителя Кирова, пьяным выбросившего собутыльника с девятого этажа, взяли под стражу