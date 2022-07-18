https://ria.ru/20220718/ubiystvo-1803143550.html

Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа

Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа - РИА Новости, 18.07.2022

Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа

Житель Кирова в ходе ссоры выбросил собутыльника с девятого этажа — сейчас он заключен под стражу по обвинению в убийстве, сообщает в понедельник региональное... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:37

2022-07-18T10:37

2022-07-18T11:25

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Житель Кирова в ходе ссоры выбросил собутыльника с девятого этажа — сейчас он заключен под стражу по обвинению в убийстве, сообщает в понедельник региональное управление СК России."По версии следствия, 13 июля в комнате коммунальной квартиры на улице Профсоюзная компания распивала спиртные напитки. Между двумя мужчинами произошла ссора. В результате конфликта 42-летний обвиняемый сдавил руками шею 41-летнего потерпевшего, после чего вытолкнул его из открытого окна с высоты 9 этажа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, потерпевший скончался на месте", — говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан, ему уже предъявлено обвинение. Суд заключил мужчину в СИЗО на время расследования.

https://ria.ru/20220616/prigovor-1795892704.html

кировская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)