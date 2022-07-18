Рейтинг@Mail.ru
Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/ubiystvo-1803143550.html
Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа
Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа - РИА Новости, 18.07.2022
Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа
Житель Кирова в ходе ссоры выбросил собутыльника с девятого этажа — сейчас он заключен под стражу по обвинению в убийстве, сообщает в понедельник региональное... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:37
2022-07-18T11:25
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Житель Кирова в ходе ссоры выбросил собутыльника с девятого этажа — сейчас он заключен под стражу по обвинению в убийстве, сообщает в понедельник региональное управление СК России."По версии следствия, 13 июля в комнате коммунальной квартиры на улице Профсоюзная компания распивала спиртные напитки. Между двумя мужчинами произошла ссора. В результате конфликта 42-летний обвиняемый сдавил руками шею 41-летнего потерпевшего, после чего вытолкнул его из открытого окна с высоты 9 этажа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, потерпевший скончался на месте", — говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан, ему уже предъявлено обвинение. Суд заключил мужчину в СИЗО на время расследования.
https://ria.ru/20220616/prigovor-1795892704.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:37 18.07.2022 (обновлено: 11:25 18.07.2022)
 
Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа

Жителя Кирова, пьяным выбросившего собутыльника с девятого этажа, взяли под стражу

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Житель Кирова в ходе ссоры выбросил собутыльника с девятого этажа — сейчас он заключен под стражу по обвинению в убийстве, сообщает в понедельник региональное управление СК России.
"По версии следствия, 13 июля в комнате коммунальной квартиры на улице Профсоюзная компания распивала спиртные напитки. Между двумя мужчинами произошла ссора. В результате конфликта 42-летний обвиняемый сдавил руками шею 41-летнего потерпевшего, после чего вытолкнул его из открытого окна с высоты 9 этажа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, потерпевший скончался на месте", — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан, ему уже предъявлено обвинение. Суд заключил мужчину в СИЗО на время расследования.
 Леонид Кудрявцев, обвиняемомый в покушении на убийство своего малолетнего сына - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 18:38
В Москве осудили на 12 лет наркомана, выбросившего сына с пятого этажа
 
ПроисшествияКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала