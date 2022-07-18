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"Четверка" по "зерновому вопросу" обсудит вопросы контроля и безопасности - РИА Новости, 18.07.2022
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"Четверка" по "зерновому вопросу" обсудит вопросы контроля и безопасности
"Четверка" по "зерновому вопросу" обсудит вопросы контроля и безопасности - РИА Новости, 18.07.2022
"Четверка" по "зерновому вопросу" обсудит вопросы контроля и безопасности
Делегации Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновой проблеме" обсудят на встрече на этой неделе совместный контроль над движением судов в портах и вопросы... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:38
2022-07-18T15:38
владимир путин
россия
турция
украина
оон
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Делегации Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновой проблеме" обсудят на встрече на этой неделе совместный контроль над движением судов в портах и вопросы обеспечения безопасности, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса"."В этом контексте необходимы обсуждения по вопросам создания операционного центра в Стамбуле, обеспечения совместного контроля в портах, обеспечения безопасности судоходства на перевалочных путях", - сообщил Акар журналистам.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220715/zerno-1802860551.html
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владимир путин, россия, турция, украина, оон, в мире
15:38 18.07.2022
 
"Четверка" по "зерновому вопросу" обсудит вопросы контроля и безопасности

Министр обороны Турции Акар: "четверка" по "зерновому вопросу" обсудит вопросы контроля

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина с зерном на территории ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе
Машина с зерном на территории ОАО Мелитопольский элеватор в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Машина с зерном на территории ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Делегации Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновой проблеме" обсудят на встрече на этой неделе совместный контроль над движением судов в портах и вопросы обеспечения безопасности, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
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"В этом контексте необходимы обсуждения по вопросам создания операционного центра в Стамбуле, обеспечения совместного контроля в портах, обеспечения безопасности судоходства на перевалочных путях", - сообщил Акар журналистам.
Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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