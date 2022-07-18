https://ria.ru/20220718/turtsiya-1803241144.html

"Четверка" по "зерновому вопросу" обсудит вопросы контроля и безопасности

"Четверка" по "зерновому вопросу" обсудит вопросы контроля и безопасности - РИА Новости, 18.07.2022

"Четверка" по "зерновому вопросу" обсудит вопросы контроля и безопасности

Делегации Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновой проблеме" обсудят на встрече на этой неделе совместный контроль над движением судов в портах и вопросы... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:38

2022-07-18T15:38

2022-07-18T15:38

владимир путин

россия

турция

украина

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802648023_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_f8c1fcb556dd5b809628b1f2b57796a5.jpg

АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Делегации Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновой проблеме" обсудят на встрече на этой неделе совместный контроль над движением судов в портах и вопросы обеспечения безопасности, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса"."В этом контексте необходимы обсуждения по вопросам создания операционного центра в Стамбуле, обеспечения совместного контроля в портах, обеспечения безопасности судоходства на перевалочных путях", - сообщил Акар журналистам.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220715/zerno-1802860551.html

https://ria.ru/20220716/zerno-1802985715.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, турция, украина, оон, в мире