https://ria.ru/20220718/turpoezdki-1803281120.html
Путин поручил Чернышенко разобраться с возмещением отмененных турпоездок
Путин поручил Чернышенко разобраться с возмещением отмененных турпоездок - РИА Новости, 18.07.2022
Путин поручил Чернышенко разобраться с возмещением отмененных турпоездок
Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко разобраться с вопросам возмещения средств по туристическим... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:26
2022-07-18T17:26
2022-07-18T17:26
туризм
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россия
владимир путин
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко разобраться с вопросам возмещения средств по туристическим поездкам, которые были отменены."Вопрос по поводу возможного возврата туристического продукта, реализация которого стала по известным причинам невозможной. Вопрос такой недешевый, тем не менее, удалось о чем-то договориться внутри правительства?" - спросил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."То, что наши не получили в связи с тем, что не смогли выехать в поездки по турам, которые были приобретены", - уточнил глава государства.Чернышенко ответил, что "все организованные туры вовремя были возвращены", а граждане, которые купили туры и не смогли ими воспользоваться "были возмещены российским продуктом".Кроме того, по его словам, правительство поддерживает туроператоров, "чтобы они вернули деньги до конца года или заместили российскими доступными предложениями"."До конца года эту работу закончим", - сказал Чернышенко."Разница в пару десятков миллиардов, надо с этим разобраться. Посмотрите", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211012/puteshestviya-1754129000.html
https://ria.ru/20220714/kurily-1802454146.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, владимир путин, дмитрий чернышенко
Путин поручил Чернышенко разобраться с возмещением отмененных турпоездок
Путин попросил вице-премьера Чернышенко разобраться с возмещением отмененных турпоездок
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко разобраться с вопросам возмещения средств по туристическим поездкам, которые были отменены.
"Вопрос по поводу возможного возврата туристического продукта, реализация которого стала по известным причинам невозможной. Вопрос такой недешевый, тем не менее, удалось о чем-то договориться внутри правительства?" - спросил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"То, что наши не получили в связи с тем, что не смогли выехать в поездки по турам, которые были приобретены", - уточнил глава государства.
Чернышенко ответил, что "все организованные туры вовремя были возвращены", а граждане, которые купили туры и не смогли ими воспользоваться "были возмещены российским продуктом".
Кроме того, по его словам, правительство поддерживает туроператоров, "чтобы они вернули деньги до конца года или заместили российскими доступными предложениями".
"До конца года эту работу закончим", - сказал Чернышенко.
"Разница в пару десятков миллиардов, надо с этим разобраться. Посмотрите", - сказал Путин.