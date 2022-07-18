https://ria.ru/20220718/turbina-1803297499.html

В Siemens отказались комментировать ситуацию с турбиной "Северного потока"

В Siemens отказались комментировать ситуацию с турбиной "Северного потока" - РИА Новости, 18.07.2022

В Siemens отказались комментировать ситуацию с турбиной "Северного потока"

Компания Siemens отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что турбина, предназначенная для трубопровода "Северный поток", отправлена в Россию из Канады... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:04

2022-07-18T18:04

2022-07-18T18:04

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

канада

siemens

газпром

северный поток

германия

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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Компания Siemens отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что турбина, предназначенная для трубопровода "Северный поток", отправлена в Россию из Канады после завершения ремонта и изъятия ее из-под санкций.Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, написала, что Канада в воскресенье отправила турбину производства Siemens в Германию, откуда к 24 июля ее планируется доставить в Россию."Никаких комментариев по поводу транспортировки", - сказал РИА Новости представитель немецкой компании.Министерство экономики ФРГ ранее также отказалось от комментариев, сославшись на соображения безопасности."Газпром" снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. В частности, Siemens из-за санкций Канады в отношении российской компании не могла вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из этой страны, где она проходила ремонт. С 16 июня поставки составляли 40% мощности газопровода (с 11 по 21 июля он остановлен на плановое техобслуживание). Позднее Канада объявила, что по просьбе Германии решила вернуть турбину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220718/turbina-1803175976.html

https://ria.ru/20220713/pushkov-1802098136.html

россия

канада

германия

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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, канада, siemens, газпром, северный поток, германия