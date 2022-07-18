https://ria.ru/20220718/turbina-1803195796.html

В ФРГ не комментируют сообщения о турбине для "Северного потока"

В ФРГ не комментируют сообщения о турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 18.07.2022

В ФРГ не комментируют сообщения о турбине для "Северного потока"

Министерство экономики ФРГ из соображений безопасности не предоставляет информации о местонахождении турбины Siemens, предназначенной для трубопровода "Северный РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:29

2022-07-18T13:29

2022-07-18T13:30

канада

германия

газпром

северный поток

россия

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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ из соображений безопасности не предоставляет информации о местонахождении турбины Siemens, предназначенной для трубопровода "Северный поток — 1", заявила представительница ведомства Беате Барон.Ранее СМИ сообщили, что турбина уже покинула Канаду, где находилась на ремонте."Я не могу прокомментировать сообщения, которые сегодня распространяются. Прошу отнестись с понимаем, что это вопрос безопасности, поэтому мы не можем дать информации о том, когда и где находится турбина", - заявила Барон на брифинге в понедельник.Она отметила, что компания Siemens заявляла, что транспортировка и установка турбины будут осуществлены как можно быстрее."Газпром" - основной поставщик газа в Европу - в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.

https://ria.ru/20220717/turbina-1803102955.html

https://ria.ru/20220718/avstriya-1803155124.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

канада, германия, газпром, северный поток, россия