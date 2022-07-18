13:29 18.07.2022 (обновлено: 13:30 18.07.2022)
В ФРГ не комментируют сообщения о турбине для "Северного потока"
Минэкономики ФРГ не комментирует сообщения о местонахождении турбины к "Северному потоку"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток". Архивное фото
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ из соображений безопасности не предоставляет информации о местонахождении турбины Siemens, предназначенной для трубопровода "Северный поток — 1", заявила представительница ведомства Беате Барон.
Ранее СМИ сообщили, что турбина уже покинула Канаду, где находилась на ремонте.
"Я не могу прокомментировать сообщения, которые сегодня распространяются. Прошу отнестись с понимаем, что это вопрос безопасности, поэтому мы не можем дать информации о том, когда и где находится турбина", - заявила Барон на брифинге в понедельник.
Она отметила, что компания Siemens заявляла, что транспортировка и установка турбины будут осуществлены как можно быстрее.
"Газпром" - основной поставщик газа в Европу - в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.