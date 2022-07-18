Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ не комментируют сообщения о турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/turbina-1803195796.html
В ФРГ не комментируют сообщения о турбине для "Северного потока"
В ФРГ не комментируют сообщения о турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 18.07.2022
В ФРГ не комментируют сообщения о турбине для "Северного потока"
Министерство экономики ФРГ из соображений безопасности не предоставляет информации о местонахождении турбины Siemens, предназначенной для трубопровода "Северный РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:29
2022-07-18T13:30
канада
германия
газпром
северный поток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801738888_0:0:2864:1610_1920x0_80_0_0_f503de22db7b4fdad9fe59c2b5aa59ff.jpg
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ из соображений безопасности не предоставляет информации о местонахождении турбины Siemens, предназначенной для трубопровода "Северный поток — 1", заявила представительница ведомства Беате Барон.Ранее СМИ сообщили, что турбина уже покинула Канаду, где находилась на ремонте."Я не могу прокомментировать сообщения, которые сегодня распространяются. Прошу отнестись с понимаем, что это вопрос безопасности, поэтому мы не можем дать информации о том, когда и где находится турбина", - заявила Барон на брифинге в понедельник.Она отметила, что компания Siemens заявляла, что транспортировка и установка турбины будут осуществлены как можно быстрее."Газпром" - основной поставщик газа в Европу - в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.
https://ria.ru/20220717/turbina-1803102955.html
https://ria.ru/20220718/avstriya-1803155124.html
канада
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801738888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfc1a7cdd2314283d9f9a25cf829e906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, германия, газпром, северный поток, россия
13:29 18.07.2022 (обновлено: 13:30 18.07.2022)
 
В ФРГ не комментируют сообщения о турбине для "Северного потока"

Минэкономики ФРГ не комментирует сообщения о местонахождении турбины к "Северному потоку"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ из соображений безопасности не предоставляет информации о местонахождении турбины Siemens, предназначенной для трубопровода "Северный поток — 1", заявила представительница ведомства Беате Барон.
Ранее СМИ сообщили, что турбина уже покинула Канаду, где находилась на ремонте.
"Я не могу прокомментировать сообщения, которые сегодня распространяются. Прошу отнестись с понимаем, что это вопрос безопасности, поэтому мы не можем дать информации о том, когда и где находится турбина", - заявила Барон на брифинге в понедельник.
Она отметила, что компания Siemens заявляла, что транспортировка и установка турбины будут осуществлены как можно быстрее.
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 23:26
Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за турбины для "Северного потока"
"Газпром" - основной поставщик газа в Европу - в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.
Хайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
11:30
Глава МИД Австрии заявил, что отказ от российского газа не обсуждается
 
КанадаГерманияГазпромСеверный потокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала