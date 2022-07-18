12:31 18.07.2022 (обновлено: 12:45 18.07.2022)
Песков переадресовал "Газпрому" вопросы о турбине для "Северного потока"
Песков переадресовал "Газпрому" вопросы по возвращению турбины для "Северного потока"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопросы по возвращению турбины для "Северного потока", отметив, что о ситуации известно только из СМИ, официально заявлений не было.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, опубликовала информацию, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля. После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета.
"Вы задаете вопросы, основываясь на сообщениях СМИ, там не было ни одного официального сообщения - ни компании, ни покупателей, ни продавцов газа. Я предлагаю задать все эти вопросы "Газпрому", который на это квалифицировано ответит", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известны ли Кремлю сроки поставки турбины и начнёт ли "Северный поток" прокачку газа после плановой остановки.
"Газпром" - основной поставщик газа в Европу - в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Канада, несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.
"Коммерсант" ранее со ссылкой на источники сперва писали, что турбину могут отправить после 14 июля, а позднее - что 15-го и что транспортировка агрегата займет до двух недель, а если проблем с логистикой не возникнет, то турбина должна заработать в первые дни августа.
"Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.