https://ria.ru/20220718/turbina-1803175976.html

Песков переадресовал "Газпрому" вопросы о турбине для "Северного потока"

Песков переадресовал "Газпрому" вопросы о турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 18.07.2022

Песков переадресовал "Газпрому" вопросы о турбине для "Северного потока"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопросы по возвращению турбины для "Северного потока", отметив, что о ситуации известно... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:31

2022-07-18T12:31

2022-07-18T12:45

россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопросы по возвращению турбины для "Северного потока", отметив, что о ситуации известно только из СМИ, официально заявлений не было.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, опубликовала информацию, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля. После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета."Вы задаете вопросы, основываясь на сообщениях СМИ, там не было ни одного официального сообщения - ни компании, ни покупателей, ни продавцов газа. Я предлагаю задать все эти вопросы "Газпрому", который на это квалифицировано ответит", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известны ли Кремлю сроки поставки турбины и начнёт ли "Северный поток" прокачку газа после плановой остановки."Газпром" - основной поставщик газа в Европу - в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Канада, несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады."Коммерсант" ранее со ссылкой на источники сперва писали, что турбину могут отправить после 14 июля, а позднее - что 15-го и что транспортировка агрегата займет до двух недель, а если проблем с логистикой не возникнет, то турбина должна заработать в первые дни августа."Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.

https://ria.ru/20220718/avstriya-1803155124.html

https://ria.ru/20220718/gaz-1803117495.html

https://ria.ru/20220718/evropa-1803128216.html

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, северный поток, siemens, германия, канада, в мире, дмитрий песков, газпром, природный газ, санкции, санкции в отношении россии